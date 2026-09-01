Патовата политическата ситуация в Косово е към своя край

Партията на служебния премиер на Косово Албин Курти, „Самоопределение“ (VV) и опозиционната Демократическа лига на Косово (LDK) се споразумяха да подкрепят избирането на нов президент, което би могло да сложи край на близо двугодишната политическа патова ситуация, предаде хърватската медия "Индекс". Политическата нестабилност досега забавя реформите и достъпа до фондове на ЕС. Невъзможността да се избере нов президент доведе до призив за предсрочни избори през юни, третите национални избори в Косово за по-малко от 18 месеца.

Все още не е известно кога законодателите ще се срещнат, за да изберат председател на парламента, да одобрят ново правителство и да гласуват за избора на президент на страната.

Ситуацията в косовския парламент

Партията на Курти спечели предсрочните избори на 7 юни и за да сформира правителство, се нуждае само от още няколко представители измежду малцинствените партии, но няма необходимото мнозинство от две трети за избирането на президента.

Политическата нестабилност забави реформите и достъпа до фондове от ЕС

Партията „Волна свобода“ има 53 от общо 120 парламентарни места, докато ДЛК е третата по големина партия в парламента с 18 мандата. Заедно с няколко малцинствени партии, те могат да осигурят над 80 гласа, необходими за избирането на президента, чиято функция е до голяма степен церемониална. ОЩЕ: Косовският премиер под обстрел: Яйца летяха по Курти в парламента (ВИДЕО)

Кой ще е новият президент?

51-годишният Беким Сейдиу, професор по право в университета в Прищина, който преди това е бил посланик на Косово в Турция и генерален консул в Ню Йорк, беше предложен за кандидат за президент.

„Надяваме се и вярваме, че Република Косово, както е правила толкова много пъти в миналото, отново ще намери начин да продължи напред и да се изправи пред големите предизвикателства, които предстоят“, каза Сейдиу на пресконференция след постигането на споразумението.

Проблемите в Косово и пътят към ЕС

Косово, една от най-бедните страни в Европа, се стреми да се присъедини към Европейския съюз, но Брюксел многократно предупреждава, че стабилните институции са от съществено значение за прилагането на реформите, необходими за членство. ОЩЕ: Курти печели изборите в Косово, но няма да има мнозинство