"Децата и сега не идват юни, какво остава за юли": Учители възмутени от графика на ваканциите

Учениците още от 20 юни не идват на училище, какво остава за 1 и 2 юли. Така учители, с които Actualno.com се свърза, коментираха новия график за учебното време и ваканциите, публикуван от Министерството на образованието.

Те определиха като безумно решението за удължаване на учебната година с 2 дни през юли, за сметка на по-плътни ваканции.

По думите им за да бъдат неучебни дните 5 и 7 май, учебната година за всички класове е удължена с 2 дни.

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Педагозите споделят, че учебният процес още през втората половина на юни е ад заради високите температури, а климатици в класните стаи няма.

Те са възмутени и от факта, че МОН брои за ваканции и почивните дни събота и неделя.

"Кой ще учи на 40 градуса? Деца припадат"

Недоволство има и в социалните мрежи. В популярната Фейсбук група "За качествена и иновативна образователна система" много учители и родители споделят, че са разочаровани от решението на МОН за структурата на учебното време през предстоящата учебна година, което ще ги принуди да работят в нечовешки условия.

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"И така - на 1 септември е твърде горещо да се учи. На 2 юли - не е. 15-ти септември е традиция. 24-ти май и 30-ти юни - не са. Липса на нормално логическо мислене или когнитивен дисонас? Или обикновена гавра? Наистина ли мислите, че ще има ученици в класните стаи на 1 и 2 юли? Или просто ще си отчитате дейност?", гласи един от коментарите.

"Какво да кажем за седмокласниците - НВО на 19 и 21 юни - КАКВО ЩЕ ПРАВЯ ДО 2 ЮЛИ В УЧИЛИЩЕ? Те вече са си взели учебния материал. Имам чувството, че в МОН страдат от някакво личностно разтройство всички - всеки ден излизат с нова идея, която е още по-лоша от предходната. Нищо смислено не правят години наред. Всички очакваха, че новото правителство ще премахне безполезните и ненужни НВО в 4. и 10. клас - те променят формата. Чакаме промяна в учебната програма, защото е претоварена и неадекватна - те вкарват добродетели. И още, и още безумни идеи. Чак се плаша с каква гениалния идея ще заменят модела "парите следват ученика". Алоууу, има ли някой там, който да е наясно какво дъно копае системата, или всички хвърчат в облаците???", негодува преподавател от училище в Петрич.

"Юни не се учи, няма дори вентилатори, всеки гледа да си намери извинителна бележка, който няма, стой с 30 човека на над 30 градуса, нищо не може да се учи в тази сауна. Това е изтезание на ученици. Понякога има припаднали, става им лошо. След средата на юни е безсмислено висенето в сауната в училище", пише друг потребител.

"Ще бъде отчитане на дейност. Ще има по 2-3-ма ученика с учителя в класната стая. А и кой би искал да учи на 35 градуса? В стаите е може би 40. А аз се питам кои умни глави в МОН от няколко години броят съботите, неделите и празниците за ваканция? Това го няма никъде другаде. Кой допусна тази гавра?", пита столичен учител.

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"И в МОН и РУО отчитат дейности, смятат се за свръхважни, с мераци всеки учител да трепери пред тях, но ефективност никаква! Никой не пита учителите как е добре за децата, НИКОЙ! Умело медии насочват вината все към учителите, настройва се обществото срещу тях , а всъщност точно учители, деца и родители са безсилни пред структурата! Нито ги вълнува в МОН как добре да се структурира учебното време, нито да се отсее важният учебен материал, да се олекотят учебните планове, за да може учителят да има достатъчно време и свобода в учебния час за иновации! При наличието на толкова работещи модели в други страни, как не си взеха един и не го приложиха! Отчайващо е положението не само в българското образование, отчайващо е как на никой никъде не му се работи и се кара ден за ден на всички нива в държавата, погубвайки бъдещето на цял един народ", пише в емоционален коментар друг преподавател от Пловдивско.