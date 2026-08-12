Христо Янев преди реванша с Макаби: Нищо няма значение, освен класиране напред (ВИДЕО)

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, говори пред медиите преди реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той обеща, че отборът му ще остане концентриран в двубоя в София, въпреки преднината от 3:0. Младият специалист бе категоричен, че целта пред „армейците“ е само класиране в плейофите на надпреварата. В допълнение треньорът обяви, че „червените“ не мислят да отлагат двубой заради плейофа в Европа.

„Напрежението ми припомня каква е целта ми и за какво се боря“

„Ще сгрешим, ако смятаме, че „няма какво да стане“. Трябва да подходим сериозно. Макаби вече показа, че е сериозен отбор. Трябва да направим това, което зависи от нас. Подхождаме по същия начин, както в предходните. Не трябва да подценяваме задачите си заради резултата“, обясни Янев.

„Ние не трябва да променяме много, спрямо резултата от първия мач. Нищо няма да има значение, освен класиране напред. Имаме достатъчен брой футболисти, с които можем да изпълним плана утре“, обясни специалистът.

„Има бройка футболисти, на която мога да разчитам. Останалите трябва да остават извън групата. Опитвам се всички да бъдат полезни с качествата си. Оставам концентриран без значение от всичко останало“, добави Янев.

„Напрежението е полезно. Релаксирам от него вкъщи. Напрежението ми припомня каква е целта ми и за какво се боря. Искаме да изкачим ЦСКА на мечтаното ниво. Ритъмът сега ни е добър. Съобразяваме се с програмата. Целта ни е да продължим напред, така че ако продължаваме по този начин това ще ни е от полза“, заяви наставникът на ЦСКА.

ОЩЕ: Христо Янев: От най-мразен до най-обичан в ЦСКА