"Историческият гигант, който се върна на върха": В Гърция представиха Левски преди плейофа в Шампионска лига

Българският шампион Левски продължава да мечтае в Шампионска лига. "Сините" са на крачка от класиране в основната фаза на най-елитната европейска надпревара, след като победиха Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати в първите три квалификационни кръга. Сега те се изправят в решителен плейоф за влизане в групите срещу гръцкия шампион АЕК Атина. Първият мач ще се изиграе на 18 август, вторник, на Националния стадион "Васил Левски", а реваншът е седмица по-късно, на 26 август, сряда, в гръцката столица.

Подробен анализ на историята и представянето на Левски

В Гърция побързаха да представят на своите фенове следващия съперник на АЕК. Местното издание "Sport 24" публикува обширен материал за Левски, в който го описаха като "историческият гигант, който се завърна на върха". Те разказаха историята на клуба, след което отчетоха миналогодишния триумф в Първа лига, който бе първи за "сините" от 17 години насам. След това представиха състава на Хулио Веласкес, представянето от началото на сезона и европейското участие на тима.

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Ето какво написаха в южната ни съседка:

"Отборът на Левски се оценява на около 37 милиона евро и съчетава опитни играчи с млади таланти. Най-скъпите им играчи са бразилският ляв бек Майкон, с пазарна стойност от 3,5 милиона евро, и българският национал Светослав Вуцов, оценен на 3 милиона евро. Те имат и редица национали, като по-голямата част от състава е на възраст между 23 и 28 години, което осигурява баланс между опит и свежест", пишат от "Sport 24". "На европейско ниво най-важният момент в историята на Левски е участието в груповата фаза на Шампионската лига през сезон 2006/07, като същевременно е достигал два пъти до 1/4-финалите на Купата на УЕФА и три пъти до 1/4-финалите на Купата на носителите на купи."

"В тазгодишното българско първенство Левски започна доста позитивно, като направиха 4 от 4, което им позволи да са начело в класирането заедно с Лудогорец. Най-скорошният мач на Левски с гръцки тим беше срещу ПАОК в квалификациите за Лигата на конференциите през лятото на 2022 г. Отборът от Солун отпадна с общ резултат 1:3 (2:0 в България, 1:1 на "Тумба")", се пише още в материала.

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