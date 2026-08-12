Обратно "по махалите": Култов Цветомир Найденов след отпадането на ЦСКА 1948 от Европа

Отборът на ЦСКА 1948 бе много близо до това да продължи европейската си приказка, но отпадна на крачка от подвига. "Червените" се изправиха срещу далеч по-класен съперник в лицето на Панатинайкос в третия кръг от предварителната фаза на Лигата на конференциите. След като удържа 1:1 в първия мач, тимът от Бистрица се представи изключително достойно в реванша. "Червените" стигнаха до продължения с късен гол на Лаша Двали, преди гръцкият гранд да спечели реванша с 2:1 след вратарска грешка. Така Панатинайкос продължава към плейофите с общ резултат 3:2.

Култов Цветомир Найденов след отпадането на ЦСКА 1948

Финансовият благодетел на клуба от Бистрица - Цветомир Найденов, който е много активен в социалните мрежи, не пропусна да се изкаже след отпадането на тима от евротурнирите. Бизнесменът не изневери на стила си и, типично за него, отправи ироничен коментар, използвайки думи на култов футболен фен отпреди години. Ето какво написа Цветомир Найденов на профила си във Фейсбук: "Зрелище! Честито на ПАО! Ние почваме да си играме по махалите."

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Иначе Найденов не пропуска да коментира всеки мач на ЦСКА 1948, както и целия кръг в Първа лига. Напоследък едни от най-култовите му публикации са свързани с останалите евроучастници - Левски и ЦСКА. Наскоро той сподели мнението си и относно най-новата рокада в Българския футболен съюз, като похвали президента Георги Иванов и посъветва новия шеф на съдиите.

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