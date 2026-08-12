От износител към вносител: Русия вече получава бензин от Индия

Русия започна безпрецедентен внос на бензин от Индия, за да смекчи тежката вътрешна горивна криза, последвала безмилостните украински удари по петролните ѝ рафинерии. Първата пратка от южноазиатската държава пристигна в Русия на 5 август. Данните за проследяване на корабите от Kpler показват, че дългият транзитен маршрут подчертава все по-критичния недостиг на руския пазар на горива. Сложна мрежа от свързани с Русия кораби е извършила доставката чрез морски трансфери край египетското крайбрежие.

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Според Bloomberg, горивото произхожда от Nayara Energy Ltd., индийско рафинерийно предприятие, подкрепено от Rosneft PJSC, водещият производител на петрол в Русия. „Появата на индийските барели е особено забележителна“, каза Сумит Ритолия, водещ анализатор в Kpler.

Той посочи, че тези входящи товари, които допълват съществуващите доставки от съседни държави като Беларус, подчертават „сериозността на настоящия вътрешен дисбаланс в цените на бензина и степента, до която по-ниските нива на рафиниране променят традиционните търговски потоци на Русия“.

Смущения на глобалния пазар

Глобалните енергийни доставки остават ограничени от двойни геополитически конфликти. Украинските военни операции продължават систематично да атакуват руската рафинерийна инфраструктура, докато напрежението в Близкия изток между САЩ и Иран продължава. Тези усложняващи се смущения принудиха Москва да се изправи пред нетипична за нея позиция.

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Традиционно основен доставчик на гориво в чужбина, руското правителство е въвело забрани за износ както на бензин, така и на дизел, за да гарантира наличността на вътрешния пазар. След множество вълни от атаки с дронове, EA Analytics изчисли, че темповете на преработка на руския суров петрол са спаднали до 3,6 милиона барела на ден през юли. Този оперативен капацитет е с приблизително една трета под стандартните сезонни нива.

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Украинските сили само са засилили въздушната си кампания от този период насам. Миналата седмица ракети и дронове удариха пет отделни преработвателни съоръжения, последвани от атаки срещу поне още два обекта тази седмица.

Избягване на санкции

Nayara Energy използва трансбордиращи операции и танкери от скрит флот за износ на горива и получаване на суров петрол, откакто е изправена пред санкции на Европейския съюз през юли миналата година. Рафинерията Вадинар на компанията, която преработва 400 000 барела на ден на западното крайбрежие на Индия, спешно се нуждае от по-широки пътища за износ. Това разширяване на пазара стана необходимо, след като Hindustan Petroleum Corp. започна да увеличава регионалното производство на горива.

Първата индийска пратка бензин е била с руския танкер „Циклон“, който е натоварил 42 000 тона гориво от Вадинар на 18 юни. Този товар е прехвърлен на плавателния съд „Гарнет“ под омански флаг близо до египетското пристанище Дамиета на 6 юли и в крайна сметка достига руска територия в началото на август.

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Допълнителни прехвърляния на гориво са в ход. Танкерът „Варг“ напусна Вадинар с приблизително 40 000 тона бензин на 6 юли, вероятно завършвайки прехвърляне от кораб на кораб в Дамиета в края на юли, за да се сведе до минимум времето за транзит.

Kpler идентифицира кораба „Звяр“ като вероятен получател на този втори товар. След регистрирано увеличение на газенето в Дамиета, Beast подмина обявената си дестинация Мароко и в момента плава в Атлантическия океан с непокътнат товар.

Нововъзникващи търговски модели

Трети танкер, плаващият под флага на Камерун „Фотон“, напусна Вадинар на 13 юли. Данните от проследяването потвърждават, че този кораб е прехвърлил товара си от бензин на плаващия под флага на Русия „Талисман“ в хъба „Дамиета“ в края на юли. С изключение на „Гарнет“, всички идентифицирани кораби са документирани в руския морски регистър и оперират под санкции на ЕС.

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Правителството на САЩ също така наложи директни санкции както срещу Garnet, така и срещу Talisman. „Крайната дестинация на Talisman и Beast остава непотвърдена, но очертаващият се търговски модел предполага, че хъбът Damietta STS продължава да улеснява движението на бензин с индийски произход към руски канали за внос“, се казва в доклад на Kpler.

Удар по рафинерията в Орск

При един от последните украински удари нефтопреработвателният завод в Орск спря преработката на нефт след атака с безпилотни летателни апарати. Според данни на Reuters, част от нефтопреработвателните инсталации в завода са повредени. Ударът с дронове предизвика пожар в производствената зона.⠀

На 11 август ASTRA установи, че нефтопреработвателният завод в Орск е бил атакуван. По-късно Генералният щаб на ВСУ потвърди удара по предприятието. ПАО „Орскнефтеоргсинтез“ е един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия, разположен в град Орск, област Оренбург. Той е част от структурата на холдинга „ФортеИнвест“, принадлежащ на групата „Сафмар“ на Михаил Гуцериев.

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Капацитетът на преработка е около 6 млн. тона нефт годишно. Предприятието произвежда широк асортимент от продукти: бензин, дизелово гориво, мазут, битум, авиационен керосин и други нефтопродукти. Нефтопреработвателният завод в Орск играе важна роля в снабдяването с нефтопродукти на Урал и Поволжието, като част от продукцията се изнася за износ. Предприятието вече е било обект на атаки през октомври и ноември 2025 г., както и през април 2026 г.