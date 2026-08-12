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Съперникът на Левски в Шампионска лига даде 5 пъти повече за трансфери

12 август 2026, 13:41 часа 804 прочитания 0 коментара

Левски стигна до плейофите на Шампионска лига, като по пътия си победи шампионите на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан - Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати. Сега на пътя на "сините" е гръцкият първенец АЕК Атина, който се явява и последното стъпало преди влизането в основната фаза на най-комерсиалния европейски клубен турнир. Голяма роля в похода на Левски изиграха новите попълнения, но и АЕК има своите нови звезди. С разликата, че плати в пъти повече от "сините".

Левски е дал 3.52 милиона евро

Новите попълнения на Левски изиграха голяма роля в похода на "сините" в европейските клубни турнири. В мачовете срещу Кайрат Сержиньо вкара победния гол в първата среща, а Рейналдо - в реванша. Бразилското острие игра като титуляр въ всички 6 мача на Левски в Шампионска лига, като вкара 3 гола и даде 1 асистенция. А португалският халф се отчете с 1 гол и 3 асистенции, отново като титуляр в 6 мача. Това са само главните действащи лица за "сините", като заедно с Давид Кусо и Мехди Мубарик, които са другите футболисти, за които Левски плати трансферна сума, Левски е дал 3.52 милиона евро за трансфери до този момент през лятото.

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Рейналдо

АЕК Атина е дал 16.5 милиона евро

За сравнение, АЕК Атина даде почти 5 пъти повече. Гръцкият шампион също плати трансферни суми за четирима футболисти, но знаително по-високи. Най-скъп беше Ловро Майер, който пристигна от Волфсбург срещу 6 милиона евро. По 4 милиона евро от АЕК дадоха на Трабзонспор и Спарта Прага, съответно за Олександър Зубков и Каан Каиринен. А най-евртиното ново попълнение на клуба от Атина е Милан Виталис, който пристигна от унгарския ЕТО срещу 2.5 милиона евро. Общо от АЕК Атина са дали 16.5 милиона евро за трансфери до този момент през лятото.

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Шампионска лига Левски АЕК Атина Сержиньо Рейналдо Давид Кусо Мехди Мубарик
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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