Феновете на Славия: Не дължим извинение на никого, Венци Стефанов да ни се извинява

Катастрофалният старт на сезона на Славия предизвика напрежение между ръководството на клуба и феновете. "Белите" са спечелили едва една точка от първите пет кръга в Първа лига. Последното поражение на тима дойде на "Лаута" от Локомотив Пловдив. След края на срещата някои от привържениците на столичния тим, присъстващи в Пловдив, показаха недоволството си по брутален начин, изразен чрез вулгарни нападки, обиди и псувни най-вече към президента на клуба Венцеслав Стефанов.

Феновете на Славия отказаха да се извинят на ръководството

От клуба излязоха с официална позиция, в която призоваха въпросните фенове да се извинят за случилото се в Пловдив, а отговорът на привържениците на "белите" не закъсня. Той бе публикуван в страницата на славистите във Фейсбук. От него става ясно, че те категорично отказват да се извинят и отново нападнаха клубното ръководство, Стефанов и пресаташето, които с "бездействието си вредят на Славия". Накрая привържениците, от своя страна, призоваха за извинение.

Ето и цялата позиция на славистите:

"До Ръководството, футболистите, треньорите и "пресаташето" на ПФК Славия. Скъпи служители на ПФК Славия, виждаме че искате извинение за това, че ние като фенове изразихме недоволството си от 4-те поредни загуби и наличието на само 1 точка в класирането от началото на сезона. Припомняме ви, че това не се случва за първи път в последните 30 години. Припомняме ви, че превърнахте един от най-титулуваните и уважавани клубове в страната в средняк, който се бори дори да не изпадне. Та "Скъпи" служители на ПФК Славия, на вас ви се плаща да си вършите работата на терена и извън него. Да пазите доброто име на клуба, да го развивате в крак със съвремието. Да го представяте с гордост и Славизъм. Дали получаваме всичко това от вас....? Мислим, че сами знаете отговора....

На фона на резултатите, които сами говорят към днешна дата, ние фенове бихме се въздържали от извинение и ще работим още повече, за да бъдем отново име, а не само история. Искаме да припомним, че тези фенове дават от залъка си и даряват времето си, за да гледат и подкрепят отбора, независимо от резултатите и формата. Тези фенове почистиха това лято стадиона и пространствата около него със собствени сили и средства, за да има Славия едно по-достойно лице. Инициативи и активности, които в нормалните клубове поемат сами. Обръщаме внимание, че тези фенове подкрепят във висока и често външно неоправдана степен точно треньорския щаб и футболистите.

Отношението, което получаваме от Президента на клуба за всичко това е, че при всяка медийна изява се говори повече за сини, червени и зелени, отколкото за собствения клуб. Постоянно се неглижират и обиждат феновете. Неколкократно в пряк текст е казвано, че той предпочита да няма такива на стадиона. Получаваме футболисти, които в медийните си изяви без капка професионализъм говорят, че са от други отбори и нямат идея какво значи Славия... Получаваме пресаташе на клуба който живее в 90-те години на миналия век. Няма идея как дигитализацията на съвременното общество е променила медийната среда.

Всичко друго, освен уважение, смирение и извинение от страна на треньорите и на футболистите на ПФК Славия в този момент е крайно неуместно и нежелателно, защото и нашето търпение се изчерпа. Феновете на Славия не дължат извинение на никой, защото за разлика от вас ние не сме служители, ние даваме от себе си и сърцата си, за да подкрепяме Славия. Ние не сме на заплата, ние не се храним от Славия, както "служители" на клуба гордо казват. Ние не дължим извинение на хора, които с действието или бездействието си вредят на Славия, доброто име и историята й! Напротив! Извинение дължите вие за последните 30 години!!! Уважавайте, за да бъдете уважавани! Сдружение Слависти"

