Трансферна издънка на Левски прави всичко, за да "захапе". Бивш играч на "сините" го подкрепи

Считаният за трансферен провал на Левски Рилдо не се е отказал от борбата за титулярно място. Офанзивният полузащитник продължава да се подготвя допълнително у дома. Според колегите от "Мач Телеграф" бразилецът е сериозно подпомаган от баща си, който почти през цялото време е в България и често поема грижата за сина на Рилдо, когато футболистът е зает с тренировки и лагери.

Рилдо иска да е титуляр в Левски

Според информацията на "Герена" ще задържат Рилдо до лятото, въпреки че имаше гласове, че трябва да бъде върнат на Санта Клара от Португалия още сега. „Сините" се надяват, че Рилдо ще се събуди през пролетта. Междувременно бившият играч на Левски Георги Бачев подкрепи Рилдо. Благоевградчанинът смята, че атакуващият халф има сериозен потенциал.

„Според мнозина Рилдо е издънката в селекцията, но за мен не е така. Практиката ми като футболист, а и като директор ми е показвала, че за половин сезон няма как да искаш играч да се адаптира и да е на световно ниво. Ще е грешка, ако се разделят с него през зимата, защото момчето има потенциал и за мен ще се покаже в правилния момент и ще се допълва перфектно със Сула“, категоричен бе Бачев пред „Мач Телеграф“.

