Веласкес с нов тактически ход: Позабравено бижу ще има нова роля в Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес обмисля нов тактически ход. Испанецът ще пробва да възложи различна роля на Алдаир в предстоящата визита на "сините" от 16-ия кръг на Първа лига срещу Монтана. Португалецът е използван най-вече като десен краен защитник и в редки случаи като уингбек при формация с трима централни бранители. Сега обаче №21 е обсъждан като вариант за дясното крило на столичния гранд, пише "Мач Телеграф".

Алдаир ще замества Марин Петков

Причината за това е отсъствието на Марин Петков. Националът на България е наказан и ще пропусне мача на "Огоста". Основният му заместник - Карл Фабиен, лекува контузия и се подготвя на индивидуален режим. Освен това бившият футболист на Славия не оправдава очакванията, откакто е на стадион "Георги Аспарухов".

ОЩЕ: От Левски следят зорко: "Сините" опровергаха медийна информация с коментар под публикация във Фейсбук

Веласкес и щабът му са прегледали играчите си поред на номерата и са забелязали, че в предишните си отбори Алдаир е бил ползван и като крило. „Сините“ са преценили, че се справя доста добре. Остава само да се сработи подобаващо с Оливер Камдем. Именно французинът измести бразилеца от титулярните 11 в последните двубои на Левски. Камдем се справя по-добре в дефанзивен план, което е основното му предимство пред Алдаир.

Ще бъде интересно и дали Рилдо ще получи минути срещу Монтана. Бразилецът, който е считан за трансферен провал, прави всичко възможно, за да "захапе" (подробности четете в линка).