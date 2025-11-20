Войната в Украйна:

Юноша на ЦСКА се закани на „армейците“: Амбициран съм да се отчета с гол или асистенция!

Юноша на ЦСКА се закани на „армейците“ преди предстоящия мач между тях и Ботев Пловдив. Става дума за десния краен защитник на „канарчетата“ Андрей Йорданов. 23-годишният бек даде интервю пред колегите от „Мач Телеграф“, в което говори за двубоя с „червените“, новия треньор на „жълто-черните“ Димитър Димитров – Херо, както и за поставените цели пред него и съотборниците му.

Йорданов бе категоричен, че Ботев Пловдив излиза за задължителна победа в гостуването си на ЦСКА. Младият защитник сподели, че е амбициран да се отчете с гол или асистенция в срещата. Той също така коментира и евентуалния му сблъсък на терена с една от големите звезди на „армейците“ - Йоанис Питас.

„Не се притесняваме от никого“

„Димитър Димитров е треньор с огромна визитка и опит за нашите стандарти. Всички в отбора се радваме, че ще работим с него и ще се докоснем до неговите методи. Ние сме професионалисти в съблекалнята и искаме да му докажем, че можем да играем футбол, какъвто той иска. Като цяло има много голям ентусиазъм в нас, знаем, че имаме много малко време до мача с ЦСКА, но излизаме за победа със сигурност!“.

„Вярваме във възможностите си, излизаме, пак казвам, за победа. Не се притесняваме от никого. Мачовете с ЦСКА винаги са по-специални за мен. В първия от сезона не успях да отбележа, бях много близо, но сега съм амбициран да се отчета с асистенция или гол. Честно да Ви кажа, не ме интересува срещу кого играя. Винаги подхождам с уважение към противниците, но съм готов, както всеки мач, да дам всичко от себе си. Уверен съм“, заяви Андрей Йорданов.

