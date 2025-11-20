В Разград пазят в тайна името на новия треньор на Лудогорец, но вече има подробности за него

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец се намира в криза и в момента търси решение на ситуацията чрез назначаването на нов треньор. В Разград пазят в тайна името на новия наставник, който се очаква да акостира на "Хювефарма Арена", но вече излизат първите подробности за него. Знае се, че специалистът е от Норвегия, като се предполага, че има доста опит и успехи в своята родина, пише "Мач Телеграф".

Трябва да се отбележи обаче, че не става дума за Рони Дейла, за когото се спекулираше в последните дни, а за друг норвежки специалист. Той се очаква да заеме треньорския пост на временния наставник Тодор Живондов, който води отбора през последните 3 седмици, но не успя да промени особено резултатите на тима. Припомняме, че Живондов дойде от дубъла на Лудогорец, за да замести уволнения Руи Мота след лошия старт на сезона.

Всъщност Живондов записа само една победа в четири мача начело на първия отбор на Лудогорец - с 3:2 над Черноморец Бургас за Купата на България. Тимът му отстъпи на Ференцварош в Лига Европа, както и на Арда в първенството, като се стигна и до равенство в мача с Черно море. В момента Лудогорец изостава на 11 точки от лидера Левски, като е с мач по-малко.

