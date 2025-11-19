Фуфу пак със силно интервю: За разлика отпреди – играхме футбол

Националът на България Филип Кръстев даде своето мнение след успеха на "лъвовете" над Грузия в двубой от последния кръг на световните квалификации за Мондиал 2026. Халфът отново направи много силни изказвания, както го стори по време на интервюто си в Бурса. Според него трябва да се поставят малки цели, преди да се гледа цялостната картина. Фуфу смята, че за разлика от предни лагери, този път сме играли футбол.

Фуфу за поуките от загубите

"Такива победи са много важни, макар да завършихме, може би, исторически най-слабите ни квалификации за световно партньорство. Всяка една победа за националния отбор е много по-сладка, отколкото тези за клубния отбор. Днес можем да бъдем щастливи и да забравим цялата тази година. Да запомним важните неща - къде са ни грешките. Да запомним този лагер, защото мисля, че и с Турция показахме добра игра. Днес също постигнахме резултат, на базата на добрата игра. Нека да вземем този лагер като позитив и да надградим над него", заяви той в интервю за БНТ.

"Има много сериозни неща, които трябва да се анализират. Чисто от спортно-техническа гледна точка съм сигурен, че треньорите ще се постараят да ни подготвят максимално. Ще имат достатъчно време да анализират мачовете. Най-важното е, че този лагер, за разлика от последните 4-5 лагера миналата година, играхме футбол и показахме добра игра. На този етап трябва да си поставяме едни малки цели и за нас тези малки цели ще са успех. За мен реалната цел е да играем добър футбол и да се опитваме да се противопоставяме на отборите", допълни полузащитникът.

Футболистът на Оксфорд Юнайтед вярва, че България може да спечели групата си в Лигата на нациите. "Ако Господ е с нас, аз съм сигурен, че той ще е с нас, ние ще прославим неговото дело и ще постигнем по-добри резултати. Ако всички сме сплотени, мисля, че ще постигнем по-хубави резултати и дано спечелим групата си в Лигата на нациите. ", добави халфът.

