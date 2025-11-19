САЩ с поредна стъпка към отварянето на досиетата "Епстийн"

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ гласува с 427 гласа "за" срещу 1 "против" да се задължи Министерството на правосъдието да публикува документите, свързани с разследването за сексуални престъпления на финансиста Джефри Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 година. Републиканецът конгресмен Клей Хигинс от Луизиана, верен съюзник на Доналд Тръмп, беше единственият, който гласува „против“ законопроекта, съобщава Би Би Си.

Още: Американски войници във Венецуела и досиетата "Епстийн": Тръмп даде отговори (ВИДЕО)

Камарата гласува т.нар. Закон за прозрачността на досиетата на Епстийн – решение, с което се отварят файлове, пазени в тайна повече от 20 години. Решението на конгресмените задължава Министерството на правосъдието да публикува всички документи, свързани с разследванията на Джефри Епстийн, като се вземе предвид защитата на възможни текущи наказателни преследвания и на самоличността на непълнолетните жертви.

Още: Тръмп обърна палачинката - иска републиканците да разсекретят досиетата на Епстийн

Законопроектът все още трябва да бъде приет от Сената, където — ако бъде променен, ще трябва да се върне в Камарата на представителите за ново гласуване. След това документът трябва да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила. Всичко това означава, че може да мине известно време, преди който и да е от тези документи да бъде разкрит публично, уточнява "Асошиейтед прес".

Наскоро нови документи повдигнаха въпроси за Епстийн и неговите сътрудници, включително имейл от 2019 г., който той е написал до журналист, в който се казва, че Тръмп "е знаел за момичетата". Белият дом обвини демократите, че избирателно са публикували имейли, за да очернят републиканския президент.

Още: Тръмп се мъчи да се отърве от сянката на Епстийн и унижи скандална конгресменка

Тръмп никога не е бил обвиняван в неправомерни действия във връзка с Епстийн, отбелязва "Асошиейтед прес". Финансистът, който се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше процеса срещу него, имаше много видни познати в политическите кръгове и сред знаменитостите, освен Тръмп.

Преди дни Доналд Тръмп призова републиканците в Конгреса да подкрепят публикуването на документите, свързани с разследването на Епстийн. В публикация в собствената си социална мрежа Тръмп заяви, че нямало какво да крие и че не се притеснява от разсекретяването на файловете.

Още: "Колко мръсен е Доналд." Епстийн предлагал да предаде Тръмп на руските власти (СНИМКИ)