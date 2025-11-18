Тръмп опроверга разузнаването: Саудитският престолонаследник не е знаел нищо за убийството на Хашоги (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити пламенно днес саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, уверявайки на среща с него в Белия дом, че принцът не е знаел нищо за убийството през 2018 г. на журналиста от в. "Вашингтон пост" Джамал Хашоги от саудитски агенти, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че по този начин Тръмп е отхвърлил заключенията на американските разузнавателни агенции.

Полемиката около убийството на Хашоги - базиран в САЩ критик на саудитското ръководство, отново излезе на преден план по време на първата визита на де факто ръководителя на Саудитска Арабия във Вашингтон от повече от седем години, която цели да изглади допълнително имиджа на влиятелния престолонаследник, опетнен от инцидента.

Американското разузнаване стигна до заключението, че Мохамед бин Салман е одобрил залавянето или убийството на Хашоги в саудитското консулство в Истанбул. Принцът отрича да е поръчвал операцията, но призна своята отговорност като де факто ръководител на страната.

"Вие сте фалшиви новини, най-лошите в професията, но ще отговоря на въпроса ви", обърна се ядосан Тръмп към журналистката от ABC News, задала въпроса за Хашоги. "Вие говорите за една изключително противоречива личност. Много хора не харесваха този човек, за когото говорите, независимо дали вие го харесвате или не, някои неща се случиха, но той (Мохамед бин Салман - бел. АФП) не беше в течение на нищо", заяви американският президент, застанал до саудитския престолонаследник в Овалния кабинет. "И може да оставим нещата така. Няма нужда да поставяте нашия гост в неудобно положение, задавайки му такъв въпрос", добави Тръмп, видимо ядосан на журналистката от телевизия ABC News.

От своя страна, Мохамед бин Салман каза, че това е било "болезнен епизод" за Саудитска Арабия. "Взехме всички необходими мерки, за да проведем разследването", каза той и добави: "Това е болезнено и е огромна грешка. И правим всичко възможно, за да не се повтори."

Мохамед бин Салман е на първото си посещение във Вашингтон от убийството през 2018 г. на Джамал Хашоги, журналист, живеещ в САЩ, който беше убит в саудитското консулство в Истанбул от агенти на Саудитска Арабия. Разчлененото му тяло така и не беше намерено. Въпреки че американското разузнаване обвини за убийството саудитския престолонаследник, САЩ никога не наложиха санкции срещу него.

Обещания за мащабни инвестиции

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че Саудитска Арабия се е съгласила да инвестира 600 милиарда щатски долара в Съединените щати, а саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман обеща тази инвестиция да бъде увеличена до 1 трилион долара, предаде Ройтерс.

"Искам да ти благодаря, защото се съгласи да инвестираш 600 милиарда долара в Съединените щати. Тъй като той (Мохамед бин Салман) е мой приятел, може би ще инвестира до 1 трилион долара, но ще трябва да поработя с него", каза Тръмп, след като по-рано днес посрещна Мохамед бин Салман в Белия дом. В отговор саудитският престолонаследник заяви, че кралството ще увеличи инвестициите си в САЩ до 1 трилион долара.

Агенция Ройтерс отбелязва, че посещението на Мохамед бин Салман се случва в момент, когато саудитският престолонаследник иска да реабилитира имиджа си след убийството на базирания в САЩ саудитски журналист Джамал Хашоги през 2018 г. и да задълбочи връзките си с Вашингтон.

Това е първото посещение на престолонаследника в Белия дом от повече от седем години и той беше посрещнат от Тръмп с помпозна церемония на Южната морава.

Тръмп заяви, че е разговарял с Мохамед бин Салман и относно Авраамовите споразумения, и изрази увереност, че ще получи положителен отговор. Саудитският престолонаследник каза пред журналисти в Овалния кабинет, че макар Саудитска Арабия да иска да бъде част от Авраамовите споразумения, които целят нормализиране на отношенията с Израел, саудитската власт иска да се увери, че ще си осигури ясен път към постигане на решение за две държави.

Авраамовите споразумения от 2020 г., подкрепяни от Доналд Тръмп по време на първия му мандат в Белия дом, доведоха до нормализирането на отношенията между Израел и три арабски държави - ОАЕ, Бахрейн и Мароко.

Тръмп заяви също така, че двамата с Мохамед бин Салман са сключили и споразумение за отбрана.