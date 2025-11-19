"Тихо, тихо, прасенце": Тръмп се ядоса на въпрос за досиетата "Епстийн" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отново се нахвърли върху представители на пресата. Той се вбеси на въпрос относно познанството му с Джефри Епстийн и евентуалното му присъствие в досиетата по случая. След като журналист от „Блумбърг“ попита защо се държи така, сякаш непубликуваните файлове съдържат компрометиращи материали за него, Тръмп отговори: „Тихо, тихо, прасенце“, сочейки с пръст репортерката.

Размяната на реплики се разигра на борда на президентския самолет Еър Форс 1, като случаят е от 14 ноември, докато летеше от Вашингтон до имението си Мар-а-Лаго във Флорида. Припомняме, че на 12 ноември демократите от Комисията по надзора към Камарата на представителите публикуваха три нови имейл кореспонденции от Епстийн, за които се твърди, че са получени от неговото имущество. В едно от съобщенията, между Епстийн и неговата лична довереница, Гислейн Максуел, Епстийн нарича Тръмп „онова куче, което не е залаяло“.

В друг имейл, този път с биографа на Тръмп Майкъл Улф, Епстийн пише: „Тръмп каза, че ме е помолил да напусна клуба, никога не съм бил член“. „Разбира се, той знаеше за момичетата“, продължава той, визирайки слуховете, които Тръмп отрича, че Епстийн и Максуел са използвали Мар-а-Лаго, за да търсят потенциални жертви за трафик. „Тъй като той помоли Гислейн да спре“.

Говорейки пред репортери дни след публикуването на имейлите, Тръмп настоя: „Не знам нищо за това. Те щяха да го обявят преди много време“. „Джефри Епстийн и аз имахме много лоши отношения в продължение на много години“, добави той.

Когато репортерка извън кадър, по-късно идентифицирана като журналист на Bloomberg, започна да пита дали има нещо „инкриминиращо“ в имейлите на Епстийн, Тръмп насочи пръст към лицето ѝ и каза: „Тихо. Тихо, прасенце“, каза той заплашително.

„Прасенце“ е обиден израз, за който се твърди, че е сред любимите на президента в миналото. По време на президентската кампания през 2016 г. бившата „Мис Вселена“ Алисия Мачадо, която печели титлата на 19 години, когато Тръмп е съ-собственик на организацията, твърди, че Тръмп я е заплашил, че ще ѝ отнеме титлата, след като напълняла.

„Той беше ужасен, толкова ме беше страх от него“, каза Мачадо тогава на испански. „Викаше ми през цялото време. Викаше ми: „Изглеждаш грозна“, „Изглеждаш дебела“. Понякога „си играеше“ с мен и казваше:„Здрасти, Мис Прасенце“, „Здрасти, Мис Камериерка“.