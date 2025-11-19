Войната в Украйна:

19 ноември 2025, 00:15 часа 583 прочитания 0 коментара
Испания и Турция си спретнаха голово шоу, Северна Македония бра голям срам (РЕЗУЛТАТИ)

Испания и Турция направиха равенство 2:2 в последния си двубой от група "Е" от зона "УЕФА" в квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. "Ла Роха" материализираха началния си натиск с гол в 4-тата минута на Дани Олмо. Домакините пропуснаха доста положения, преди в края на първата част Дениз Гюл да изравни. В 55-ата Салих Йозджан осъществи пълен обрат. Не след дълго Оярсабал пак възстанови паритета.

Уелс разби Северна Македония

Междувременно западната ни съседка Република Северна Македония допусна гръмко поражение с 1:7  от Уелс и загуби шансове за плейоф. Хари Уилсън блесна с хеттрик, като два от головете му бяха от дузпи. За "драконите" се разписаха още Дейвид Бруукс, Бренан Джонсън, Даниел Джеймс и Нейтън Броудхед. Почетното попадение за гостите бе дело на Боян Миовски. Уелсците са втори с 16 точки - 2 зад лидера Белгия. "Червените дяволи" разгромиха Лихтенщайн със 7:0.

Резултати от световните квалификации

Австрия – Босна и Херцеговина 1:1

Беларус – Гърция 0:0

Белгия – Лихтенщайн 7:0

България – Грузия 2:1

Испания – Турция 2:2

Косово – Швейцария 1:1

Румъния – Сан Марино 7:1

Уелс – Северна Македония 7:1

Швеция – Словения 1:1

Шотландия – Дания 4:2

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
