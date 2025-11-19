Авторът на гола красавец остана здраво стъпил на земята: Тази победа не означава нищо

Авторът на гола красавец срещу Грузия Георги Русев, даде своето мнение след последния двубой на националния отбор по футбол на България от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Той остана здраво стъпил на земята и призна, че тази победа не означава нищо. Според крилото изоставаме в много аспекти, а развитие може да се очаква само ако и родните футболисти играят в силни първенства.

Георги Русев след успеха на България

„Нещо много специално за мен, въпреки че не ми е първият гол, а втория. Надявам се да имам още и да са все красиви като този. А и атаката на Здравко отиграването и моето...“, започна Русев след успеха на България над Грузия. „Трябва да сме здраво стъпили по принцип, това не означава нищо, постоянството и добрата игра ще носят повече победи занапред. Приятно е, когато излезеш от негативна серия“, допълни той.

„Отдавна не сме водили 2:0, особено на силен отбор като Грузия. Предприемхме стъпка назад второто полувреме, накрая можеше да съжаляваме. За наша радост, отбелязаха само един гол. Ако е само едно нещо, щеше да е прекалено лесно. Много неща са, във всеки аспект трябва да се подобряваме, другите налагат собствени кадри, продават в чужбина в топ първенствата. Грузия има играчи в ПСЖ, в Лига 1, в Спортинг... тогава можем да се борим с големите“, завърши играчът на ЦСКА 1948.

ОЩЕ: Уж медът се захаросва, а в Турция не познават българските играчи: Защо пропада родният футбол? | Точно попадение (ВИДЕО)