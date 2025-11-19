Студио Actualno:

Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще! Искаме да стигнем Испания! 2026 година ще бъде много сериозна! (ВИДЕО)

19 ноември 2025, 00:40 часа 344 прочитания 0 коментара
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов даде своето мнение след успеха на националния ни отбор над Грузия в последен двубой от квалификациите за Световното първенство. Бившият нападател на Левски 

"Радвам се най-много за футболистите и треньора, защото имаше много негативи към тях. Тези футболисти показват, че има бъдеще. Има неща, които хората ще видят в следващите години. Младежите също се представят добре. Има футболисти за мъжкия ни тим. Лека-полека нещата се подреждат. Нямаме класата да играем с отбори като този и срещу Испания, но с работа и стратегия ще се мъчим да бъдем конкурентни", започна Иванов.

"Ако смятаме от 2023-та 3 години колко са? Че не мога да смятам, защото някой казват, че нямам осми клас. Смятам, че българският футбол има бъдеще. Заедно с правителство ще направим така че... Няма да стане веднага. Имаме план как да се развиваме. Очаквам 2026 година да бъде доста сериозна предвид разговорите с правителството. През последните 20 години футболът бе оставен на самотек", отговори той на припомняне за култовото си изказване.

"Благодарим на собствениците на професионални клубове, защото нашият футбол е почти аматьорски. От 500 клуба - 470 са аматьорски. Държавата по никакъв начин не помага на футбола. Само с усилията на Футболния съюз, моите усилия и на моя екип е много трудно да стигнем нивото, което искаме. Не искаме да стигнем Грузия, а Турция и Испания", каза още той.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
