Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще! Искаме да стигнем Испания! 2026 година ще бъде много сериозна! (ВИДЕО)

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов даде своето мнение след успеха на националния ни отбор над Грузия в последен двубой от квалификациите за Световното първенство. Бившият нападател на Левски

"Радвам се най-много за футболистите и треньора, защото имаше много негативи към тях. Тези футболисти показват, че има бъдеще. Има неща, които хората ще видят в следващите години. Младежите също се представят добре. Има футболисти за мъжкия ни тим. Лека-полека нещата се подреждат. Нямаме класата да играем с отбори като този и срещу Испания, но с работа и стратегия ще се мъчим да бъдем конкурентни", започна Иванов.

"Ако смятаме от 2023-та 3 години колко са? Че не мога да смятам, защото някой казват, че нямам осми клас. Смятам, че българският футбол има бъдеще. Заедно с правителство ще направим така че... Няма да стане веднага. Имаме план как да се развиваме. Очаквам 2026 година да бъде доста сериозна предвид разговорите с правителството. През последните 20 години футболът бе оставен на самотек", отговори той на припомняне за култовото си изказване.

"Благодарим на собствениците на професионални клубове, защото нашият футбол е почти аматьорски. От 500 клуба - 470 са аматьорски. Държавата по никакъв начин не помага на футбола. Само с усилията на Футболния съюз, моите усилия и на моя екип е много трудно да стигнем нивото, което искаме. Не искаме да стигнем Грузия, а Турция и Испания", каза още той.