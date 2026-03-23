Футболист №3 на България с фатална грешка в Гърция, друг национал си отбеляза автогол

В неделя, 22 март, се проведе церемонията „Футболист на годината 2025“, където се определиха най-добрите футболисти и треньори за изминалата година. 5-кратният носител на наградата за най-добър футболист на България, Кирил Десподов, този път завърши на 3-то място. Той не присъства на награждаването, тъй като по същото време неговият ПАОК играеше мач за Суперлигата на Гърция. За жалост на Десподов „двуглавите орли“ загубиха именно след негова грешка. Друг национал на България, който играе в Гърция – Алекс Петков, си отбеляза автогол, като и неговият тим загуби.

Кирил Десподов с фатална грешка

ПАОК се изправи срещу Волос в гостуване от Суперлигата на Гърция. „Двуглавите орли“ се борят с Олимпиакос и АЕК Атина за титлата в южната ни съседка, но допуснаха грешна стъпка, като загубиха с 1:2 в последния мач. Капитанът на националния отбор Кирил Десподов влезе от резервната скамейка в 59-тата минута при резултат 1:0 за ПАОК. Малко след това противникът изравни.

За жалост именно след грешка на Десподов Волос отбеляза, за да вземе победата. Всичко това се случи в добавеното време, като попадението дойде в 5-тата минута след изтичането на редовните 90.

Алекс Петков си отбеляза автогол

В същото време един от преките конкуренти на ПАОК за титлата постигна класическа победа с 3:0. АЕК Атина триумфира над Кифисия, като беше домакин в срещата. Част от стартовия състав на гостите беше друг национал на България – централният защитник Алекс Петков. За жалост той си отбеляза автогол още в 16-тата минута. С него АЕК поведе с 2:0.

След изиграването на мачовете от 26-тия кръг в Суперлигата на Гърция ПАОК е на 3-то място с 57 точки. Вторият Олимпиакос е с 58 пункта, а първият АЕК Атина – с 60. Кифисия е 10-ти с актив от 27 точки.

