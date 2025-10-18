"Г-н Стефанов отишъл в църква да се изповяда - стените и камбаната паднали! Не познавам по-голям лъжец" (ВИДЕО)

Един от най-култовите български треньори Велислав Вуцов отговори на президента на Славия Венцеслав Стефанов. Бизнесменът критикува Светослав Вуцов - сина на Велислав, заради временното напускане на националния отбор по футбол на България, като намеси и бащата на вратаря. Екстравагантният специалист не остана длъжен и отвърна с култова метафора: "Един път г-н Стефанов отишъл в църква да се изповяда. Стените и камбаната паднали!".

"Венци Стефанов ме яде много време. Аз ще му кажа две основни неща. Пожелавам на Венци да отиде да неговия стадион на един мач без охрана. Да го видя как ще излезе. Това е атестатът на неговите хора, не е мой. Аз няма да пратя никого. Няма и да ида. Искам да го видя той да се качи в ложата сам, без охрана", започна тирадата си Вуцов.

"Чувам, че един път г-н Стефанов отишъл в църква да се изповяда. Стените на църквата и камбаната паднали. По-голям лъжец от него не познавам. Той няма нещо, което да е истина. Смятате ли, че бащата на Светльо го е накрал да пусне декларация, а Левски да го подкрепи? Нека да каже Венци дали някога съм искал от него нещо за Светльо", продължи той.

"Те го хвърлиха на пейката, обвиниха го, че е дебел. Смачкаха го. Когато трябваше Светослав да преподпише, обади ми се лично друг човек, който много уважавам - г-н Михалев. Съгласих се. За 5 минути си стиснахме ръцете с Веско Събев", разказа още Вили Вуцов.

