Нов опит за Луна - президент!

Дойде ли най-после моят ред? Това пита певицата Луна, правейки ясна заявка, че е готова нейният запазен слоган "Луна - президент!" най-накрая да се изпълни.

След като направи един неуспешен опит да стигне до президентския пост, този път Луна е обнадеждена от политическия вакуум в институцията и призовава за подкрепа от всички, недоволни от състоянието, в което се намира България.

Повод й дава оттеглянето на Румен Радев от поста. Той депозира оставката си като президент, за да влезе в политиката.

"Години наред ме гледахте, слушахте и обсъждахте. Казвахте, че Луна е различна, че Луна е смела и че Луна не се страхува да казва истината. Днес, когато старите лица си тръгват и държавата отново е на кръстопът, аз питам открито – кой ще поеме отговорност?", пише в свой пост във Фейсбук певицата.

Заявка за нов президентски опит

"Ако отново се кандидатирам за президент, няма да бъда удобна. Няма да мълча. Няма да се крия зад празни думи. Ще бъда проактивна, ще действам и ще говоря ясно – за хората, за България, за бъдещето", категорична е Луна.

Тя смята, че нашата страна има нужда от смелост, енергия и истина. А аз винаги съм имала глас – и на сцената, и в живота, допълва изпълнителката.

"Мили мои, въпросът вече не е дали мога. Въпросът е – готови ли сте?", завършва тя своя призив.

Първият неуспех

Луна беше кандидат за президент на изборите през 2021 г., на които се класира на 6-о място с 0,9%. През следващата година беше независим кандидат на парламентарните избори в 25-и избирателен район, но получи само 252 гласа от около 10 000 необходими за избор на независим депутат.

"Истинският президент на България има само едно име – и то е Луна Йорданова", каза пред медиите през 2021 г. тя.

"Не очаквайте от мен политическо говорене, не очаквайте обещания. Какво невежество е да обещаваш, като не знаеш утре дали ще си жив. Животът е един миг и искам да си доставя това удоволствие да отида да гласувам за себе си", каза Луна.

"Избягвам да критикувам, позволявам си да правя забележки, но мисля, че един държавник не трябва да изглежда в очите на гражданите като пристрастен към властта. Той направи каквото можа или не, и е време да се оттегли с достойнство и да даде възможност на жената президент да изрази своите качества", коментира тогава тя.

Луна е споделяла, че няма идеал за световен политик. По думите ѝ имаме достатъчно емблематични български лидери, например Симеон Първи. От съвременните политици никой не ѝ вдъхва сигурност и спокойствие. Не се страхува и не се притеснява от срещи със световните политически лидери, защото е живяла в Белгия и познава много добре Брюксел.