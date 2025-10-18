Вили Вуцов подозира заговор срещу вратаря на Левски в националния отбор на България (ВИДЕО)

Бившият треньор на Левски, Славия и Ботев Пловдив Велислав Вуцов разкри любопитни подробности от сагата между сина си Светослав Вуцов и националния отбор по футбол на България. Специалистът подозира, че щабът на "лъвовете" не е заложил с най-чисти намерения на стража в мача срещу Испания, а дори напротив. Вили Вуцов разказа обстойно и за ролята на Божидар Митрев, който подготвил Светльо Вуцов за двубоя с "Ла Роха" вместо треньорите на националите.

Вили Вуцов: Чакаха Светльо да се издъни срещу Испания, за да го смачкат

"Чух в една от декларациите на г-н Димитров системни нарушения на правилника. Едно закъснение от 5 минути. Вместо в 8 е дошъл в 8:05. Ако това е липса на дисциплина, приемам. Платил си е глобата. Нека от щаба на националите да проверят как се държи Светльо в Левски... Дойде моментът последният мач с Испания. Сега ще кажа като специалист", започна Велислав Вуцов по темата.

"Не е нормално събота да не играеш, неделя - почивка, понеделник - лека тренировка вечерта и вторник да го хвърлят с Испания... За мен те очакваха като му сложат двама дебютанти в защита да му вкарат много голове и да го смачкат. Само са го чакали. Оттук нататък Светльо каца на летището, говори с Митрев, Веласкес и Сираков. Аз разбрах от декларацията му", продължава специалистът.

"В този момент излязоха приказки, че Митрев е лош човек и интригант. Светльо дължи адски много на Божидар Митрев. Този човек промени манталитета, мисленето и работата му. Хората, които не знаят - жената на Божидар е страхотен педагог и психолог. Светльо работи с нея. Те са го приели в семейството им като тяхно дете. Той е променен и в живота", смята бащата на Светльо Вуцов.

"Сега ще отворя мъничка вратичка. Под сурдинка Божката ми каза предварително, че Светослав има голям проблем. Божидар беше готов да си напусне работата, но да защити Светослав... От 1 до 5 часа е правил скаутинг на Светльо. Преди мача с Испания никой не дал нищо на Светльо от щаба на националите. Това го е направил Божидар", разкри още Вили Вуцов.

