Ради Кирилов: Професионализмът в Левски е на много високо ниво, но трудното тепърва предстои

Един от основните футболисти на Левски Радослав Кирилов коментира представянето на тима до момента през сезона. Крилото говори пред колегите от „Спортал“ като сподели, че професионализмът при „сините“ е на много високо ниво, но все още има какво да се подобрява. Националът на България бе категоричен, че столичани ги очакват много трудни мачове през пролетта и затова не трябва да се отклоняват от пътя, по който са поели.

Кирилов допълни, че Левски разполага с много разнообразен и балансиран отбор, който е силен както в офанзивен, така и в дефанзивен план. Той също така коментира привличането на Армстронг Око-Флекс и обърна внимание и на случващото се в бившия му клуб – ЦСКА 1948.

„Трябва да се стремим да не се отклоняваме от пътя“

„Трябва да кажем, че направихме добър полусезон. Изиграхме доста силни мачове. Създадохме изключително добър колектив. Невероятен тренировъчен процес. Имаме една добра основа, на която сме стъпили, но това вече е в миналото и трябва да погледнем напред, защото трудното предстои. Смятам, че сме на добър път и да вдигнем още нивото. Фокусирани сме единствено върху нашия начин на работа. Точките преднина както може да означават много, така и нищо. Всичко зависи от това какво правиш в ежедневието, в тренировъчния процес, как се готвиш за предстоящите мачове“.

„Смятам, че професионализмът в нашия клуб е на изключително високо ниво. Трябва да се стремим да не се отклоняваме от пътя. Напротив – да се опитаме още да вдигнем нивото. Смятам, че още има накъде и съм оптимист. Смея да твърдя, че сме разнообразен отбор, доста сме силни в дефанзивен и офанзивен план. Балансирани сме. Когато работиш, винаги можеш да се подобряваш“.

„Конкуренцията е изключително полезна“

„Конкуренцията е изключително полезна, ако всеки един от нас я приеме по този начин, защото тя ти помага винаги да си нащрек, да се развиваш. На жаргон казано „да не пускаш кокала” и да си на всяка тренировка на 100%. И смея да твърдя, че ако всички гледаме по този начин на конкуренцията, тя само може да ни помогне за това, за което говорех преди малко – да вдигнем още нивото. Това е полезното в един клуб – всички да гледат в една посока и да си вършат работата по най-добрия начин. Който показва по-добра игра и форма в дадения момент, той ще играе“.

„Със сигурност нашите конкуренти също имат силни страни – отбори с добри финансови възможности. Гледаме да вършим нашата си работа и това е пътя, по който сме поели. Не трябва да се отклоняваме от него. Приятно бях изненадан от развитието на ЦСКА 1948, от силната им форма през първия полусезон. Ако гледаме реално, те направиха изключително сериозна селекция. Хвърлиха доста пари. Така че е нормално за нашето първенство, когато хвърлиш толкова много финансови средства, да имаш добри резултати. Но повтарям, че трябва да гледаме нас си и да не ни интересуват останалите отбори“, каза Ради Кирилов.

