Новата звезда на ЦСКА: „Разбира се, че искам да вкарам на Левски“

Едно от многото нови попълнения на ЦСКА Исак Соле даде интервю за медиите на клуба. Халфът говори за пътя си във футбола, как се е присъединил към „червените“ и за това какво очаква да постигне с тях. Той вече се разписа във вратата на Левски, но с бившия си клуб Славия и сподели, че с удоволствие би го направил пак. Този път във вечното дерби.

Исак Соле: „Чувствам се супер“

Ето какво каза Исак Соле: „Адаптацията ми върви добре. В отбора ме приеха като част от семейството. Не се чувствам като нов футболист, всички се отнасят така, сякаш ме познават от много време. Чувствам се супер. Всички във футбола харесват конкуренцията. Всеки иска да покаже, че е по-добър от другия. За нас това е добре, защото така можем да се развиваме. Не само за полузащитниците, но и за целия отбор. Конкуренцията е хубаво нещо, ще ни накара да играем по-добре и да носим победи на отбора.

„Убедиха ме, че мога да съм важен играч“

Не мога да кажа, че сам съм избрал да дойда в България. Просто от български клуб ме пожелаха. Проектът ми се стори добър. Славия беше подходящо място, тъй като исках да се развивам и да покажа на всички какво мога на терена. После дойде интересът от страна на ЦСКА. Запознаха ме с проекта и ме убедиха, че мога да съм важен играч в отбора. Че мога да вдигна нивото на състава, да се класираме за Европа и да играем срещу силните“.

„Ще е най-хубаво да отбележа отново точно на Левски“

Соле вече вкара на Левски през сезона, но сподели, че с удоволствие би го направил пак, този път с екипа на ЦСКА: „Разбира се, че си го представям. Искам да вкарам във всеки мач, но вероятно ще е най-хубаво да отбележа отново точно на Левски. Това е голямото дерби и искам да спечелим. Ако мога да отбележа и да помогна на отбора да спечели, ще е чудесно“.

„Израснах във Франция“

Исак Соле говори и за пътя си във футбола: „Започнах да играя футбол, когато бях на 5 години. Всички в семейството ми са свързани с играта. Баща ми е бивш национал на Централноафриканската република. Израснах във Франция, там премина и обучението ми като малък. Когато обаче станах на 18, казах на семейството ми: „Вижте, тук във Франция правя много грешки. Не съм готов да играя на най-високо ниво. Сега е моментът да опитам в друга държава. Да остана сам и да се подготвя така, че да покажа на всички, че мога да играя“.

„Искам да благодаря“

Накрая Соле благодари на феновете: „Искам да благодаря на феновете за начина, по който подкрепят отбора. Това е най-важното за нас. Ние се нуждаем от тях. Когато се играеше без публика, чувството не беше същото. С феновете на трибуните е различно – те ни носят увереност и влагаме сърцето си за тях. Искам да им благодаря и нека винаги да ни карат да се раздаваме докрай. Нека вярват в абсолютно всеки играч, защото всеки от нас е важен“.

