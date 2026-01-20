"Стягайте коланите, ще е турбулентно! На "Герена" светна червена лампа заради Домусчиев"

След няколко години отсъствие от футбола Кирил Домусчиев отново се появи на сцената. Собственикът на Лудогорец посети зимната подготовка на отбора в Турция, където направи и изказване пред български медии. Появата на Домусчиев се превърна в дискутирана тема и в последния епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

Какво ни казва появата на Домусчиев на лагера на Лудогорец?

Как може да се тълкува присъствието на Домусчиев в Турция? Според спортните журналисти Бойко Димитров и Джем Юмеров, босът на Лудогорец иска да покаже, че не е оставил клуба на самоход, а това е пряко предупреждение към лидера в класирането Левски, за който предстои много труден втори дял от кампанията. Макар и да има солидна преднина на върха, Левски ще срещне отпор от шампионите.

"Аз съм тук, не съм оставил нещата"

"Какво ви казва това присъствие на Домусчиев в Турция?", попита водещият на предаването Стефан Йорданов. "На "Герена" светна червената лампа, щом Домусчиев е близо до Лудогорец...", заяви неговият колега спортен журналист Бойко Димитров. А Джем Юмеров добави: "То беше абсолютно ясно какво заявява Домусчиев: "Аз съм тук и не съм оставил нещата. Стягайте се".

"Стягайте коланите, ще е турбулентно", допълни Димитров. Иначе Домусчиев коментира и острото изказване на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров, че имат информация за стимулиране на отбори да скачат на "сините", както и че очакват удари под кръста през пролетта. Домусчиев определи това като "типичен банален лаф на български футболен ръководител". А според Джем Юмеров е нормално Домусчиев да реагира така, особено когато Боримиров няма доказателства.

Повече - гледайте във видеото!