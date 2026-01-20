Георги Папакочев: Радев и Йотова са двойка изтребители, единият кацна, другият кръжи (ВИДЕО)

Румен Радев и Илияна Йотова са двойка изтребители, единият кацна, другият кръжи. Това каза в предаването Студио Actualno анализаторът Георги Папакочев, един от създателите на легендарното предаване на БНР “12+3“ и дългогодишен журналист в радио “Свободна Европа“ от Мюнхен и Прага. Поводът – обявената на 19 януари оставка на президента Румен Радев и намерението му да се включи в политическия живот. При това положение поста президент поема вицепрезидентът Илияна Йотова: “Радев кацна. Той буквално кацна, приземи се, но остави подкрепящия го самолет да кръжи отгоре, в президентството. Като това е играта на двойката изтребители – единият е водещ, а другият го подсигурява.

Горе-долу това направиха. И другото, което е, той изпревари не само мандата си, но и Сирните заговезни и поиска прошка. Да, той поиска прошка в началото на своята реч. Отделен е въпросът защо я поиска.

За вината и отговорността

Тук вече се отваря големият въпрос за вината, за отговорността, за все пак равносметката за един деветгодишен мандат, какъвто имаше той. Така че това е много любопитно нещо, което беше избрал той, или по-скоро съветниците му.

Има много неща, за които трябва да иска прошка. Той не каза нито едно, няма и да каже, но християните биха казали, вътрешно той носи вина, носи отговорност.

Снимка БГНЕС

Ето например той трябва да отговори какво искаше да каже с този вдигнат юмрук преди години, когато излезе от президентството при протестиращите.

Той трябва да отговори все пак чий е Крим. Той трябва да отговори какво става с черната дупка “Боташ“. Той трябва да отговори какво възнамерява да прави оттук нататък.

На Изток, или към ЕС?

Най-вероятно ще има някакво развитие, но това са само част от нещата, на които трябва да отговори Също така трябва да отговори каква ще бъде българската външна политика.

И накъде, по неговото виждане, ще бъде ориентирана тя – на Изток, или там, където България отдавна е декларирала своето членство – с европейските и евроатлантически ценности.“

Парадоксалното е, че Илияна Йотова, в качеството си на президент, трябва да бъде и върховен главнокомандващ, каза Георги Папакочев:

“Какво разбира Илияна Йотова от военни работи аз не знам, но е очевидно, върховният главнокомандващ де факто няма да бъде тя. Защото другото би било смешно и доста забавно.“

Според журналиста е логично, след като Йотова ще избира служебен премиер, подготовката за изборите да е в полза на Радев.

