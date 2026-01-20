Самолетът на Папазки прибра Любо Пенев в България

Легендата на българския футбол Любослав Пенев се прибра в България. Това съобщи популярният телевизионен водещ и запален фен на ЦСКА - Ники Кънчев. Според информациите, Пенев е пристигнал на летището в София от Германия в 14:25 часа българско време на 20 януари. Ел Голеадор бе транспортиран със самолет, изпратен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, който е бил оборудван с медицинска апаратура.

Любослав Пенев вече е в България

Любо Пенев прекара близо 3 месеца в болнично заведение в Германия, където се бореше с рак. По последни информации, той вече се чувства добре и сам е пожелал да се прибере у дома, където да продължи възстановяването си. Бившият футболист и треньор на ЦСКА получи голяма подкрепа у нас, особено от страна на "армейците", които организираха няколко кампании за набиране на средства, за да подпомогнат лечението му.

Ето какво пише Ники Кънчев в профила си във Фейсбук:

"Любчо Пенев вече се прибра в България. Самолетът, който му беше изпратен от Валтер Папазки и който е оборудван с медицинска апаратура се приземи в 14,25 летището в София от Германия.

Стискаме палци на Любо родният въздух и енергията на българите да му помогне.

Наистина у дома и стените помагат!"

