Оставката на Румен Радев:

Самолетът на Папазки прибра Любо Пенев в България

20 януари 2026, 15:35 часа 416 прочитания 0 коментара
Самолетът на Папазки прибра Любо Пенев в България

Легендата на българския футбол Любослав Пенев се прибра в България. Това съобщи популярният телевизионен водещ и запален фен на ЦСКА - Ники Кънчев. Според информациите, Пенев е пристигнал на летището в София от Германия в 14:25 часа българско време на 20 януари. Ел Голеадор бе транспортиран със самолет, изпратен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, който е бил оборудван с медицинска апаратура.

Любослав Пенев вече е в България

Любо Пенев прекара близо 3 месеца в болнично заведение в Германия, където се бореше с рак. По последни информации, той вече се чувства добре и сам е пожелал да се прибере у дома, където да продължи възстановяването си. Бившият футболист и треньор на ЦСКА получи голяма подкрепа у нас, особено от страна на "армейците", които организираха няколко кампании за набиране на средства, за да подпомогнат лечението му.

Любослав Пенев

Ето какво пише Ники Кънчев в профила си във Фейсбук:

"Любчо Пенев вече се прибра в България. Самолетът, който му беше изпратен от Валтер Папазки и който е оборудван с медицинска апаратура се приземи в 14,25 летището в София от Германия.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Стискаме палци на Любо родният въздух и енергията на българите да му помогне.

Наистина у дома и стените помагат!"

ОЩЕ: Любо Пенев: Сбогом, Чичо. Прости ми, че не успях да те изпратя лично!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Любослав Пенев Валтер Папазки
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес