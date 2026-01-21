Бъдеще за Емо

13-годишният Емо е само на 13 години, но вече води сериозна битка за здравето и живота си. Той е умно, чувствително и добро дете. Обича да учи, справя се отлично в училище и мечтае за простички, истински неща, да бъде със семейството си, да се върне при приятелите си и отново да язди коне. Язденето е неговата най-голяма любов, неговото бягство от болката, неговата свобода. Но днес животът му не прилича на детски живот. Емо страда от рядко генетично заболяване, което атакува черния дроб и бъбреците.

Хемодиализа

От един месец той е на хемодиализа, три пъти седмично е вързан за машина, вместо да е в класната стая или на открито. Тялото му е уморено. Душата му е уплашена.

"А очите му все по-често търсят отговори, които ние като родителите не знаем как да дадем. Той ни гледа и пита: „Мамо, тате… пак ли ще живея нормално?“ Въпреки че изглежда пораснал, той е просто дете. Дете, което страда. Дете, което не разбира защо съдбата му отнема детството.", разказва неговата майка.

Трансплантация

Предстои му изключително тежък път. Първо, чернодробна трансплантация. След около 10, 14 дни, ако всичко мине добре, и бъбречна трансплантация. Майката ще бъде сонор и на двата органа.

Помощ

"Готова съм да дам всичко от себе си, дори сърцето си, само и само детето ми да живее. Но тази битка не можем да водим сами. Лечението, трансплантациите, престоят в чужбина, медикаментите и рехабилитацията са непосилни за нашето семейство. А времето не е на наша страна. Всеки ден е борба. Всяка нощ е молитва. Ние вярваме в Емо.", казва още майката му.

Вижте повече за кампанията и как може да помогнете ТУК