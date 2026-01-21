Обявиха присъдата на убиеца на бивш японски премиер

Съдът в японския град Нара осъди 45-годишния Тецуя Ямагами на доживотен затвор за убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през юли 2022 г., съобщи агенция Киодо. Прокурорите поискаха доживотен затвор за Ямагами, който се призна за виновен в убийството. Те нарекоха убийството на Абе „безпрецедентно престъпление“ в следвоенната история на страната. „Всичко е вярно. Няма съмнение, че аз го направих“, каза подсъдимият на първото си съдебно заседание през октомври 2025 г.

Малко преди атаката убиецът на Шиндзо Абе е изпратил писмо за намерението си

Нападението

Нападението срещу Шиндзо Абе се случи в Нара на 8 юли 2022 г., докато политикът говореше на предизборно събитие. Ямагами простреля Абе два пъти със самоделно оръжие. Бившият премиер почина няколко часа по-късно в болницата.

Още: Виновен съм: Убиецът на бившия японски премиер Шиндзо Абе с признание

Църква на обединението

По време на процеса си Ямагами обясни действията си с омразата си към религиозната група „Църква на обединението“, тъй като семейството му е било разрушено и заради големите дарения, направени от майка му (приблизително 630 000 долара) за организацията. Според Ямагами той е смятал Абе за „център на политическо влияние“ на Църквата на обединението в Япония, след като видял бившия премиер да говори на събитие, свързано с църквата, през 2021 г. Първоначално Ямагами е планирал да атакува лидерите на организацията.

Повдигнаха обвинения на убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Присъдата

Адвокатите на подсъдимия поискаха присъда не повече от 20 години затвор. Защитата твърди, че Ямагами е бил жертва на насилие от страна на религиозната група и че „трагично детство“ го е довело до извършване на убийство.

Полицейски шеф подаде оставка заради убийството на Шиндзо Абе

Киодо отбелязва, че делото за убийството на Абе е разкрило, че Църквата на обединението е изнудвала за баснословни дарения своите последователи. Съдът в Токио разпореди разпускането на организацията. През декември 2022 г. Япония прие закон, регулиращ практиките за набиране на средства от организациите, след общественото внимание към страданията на децата на членове на Църквата на обединението.

Шинзо Абе беше министър-председател на Япония от 2006 до 2007 г. и от 2012 до 2020 г.

Япония изпрати покойния Шиндзо Абе с протест заради цената на погребението (СНИМКИ)

Снимки: Getty images