"Този играч на Левски е покъртително слаб! Не може да поеме топката, "дупка" дори и в контроли"

Фабио Лима е покъртително слаб: това мнение изказа спортният журналист Джем Юмеров в последния епизод на предаването "Точно попадение". Юмеров, който следи изкъсо подготовката на "сините" в Турция, сподели впечатления от представянето на Лима срещу сръбския Войводина в контрола, загубена с 1:2. Спортният журналист е на мнение, че полузащитникът не е на нужното ниво за Левски.

Фабио Лима е "дупка" за Левски

"Фабио Лима беше покъртителен. За пореден път! Гледах 20 минути - нито може да я поеме напред, нито може да измисли нещо. Само това исках да кажа. Даже Рилдо игра по-добре. Фабио Лима е "дупка" дори и на контроли. Фабио Лима е покъртително слаб", коментира Джем Юмеров, като добави, че е в очакване да види кой ще бъде заместник на продадения Борислав Рупанов. В момента се спекулира за Хуан Переа от Локомотив Пловдив, както и за бразилски нападател.

"Чакаме да видим кой ще бъде заместник на Боби Рупанов. Спекулира се за Хуан Переа. Крушарски започна със 750 хиляди евро, после свали на 500 хиляди. Ще видим на каква сума ще се договорят. Между другото аз го харесвам много, но се говори и за бразилски нападател. Око-Флекс няма да е единственият трансфер на Левски до края на прозореца", заяви Джем Юмеров.

