Бяхте забравили, че тези футболисти са стрували 100 милиона

Има трансфери, които са незабравими. Играчи, донесли толкова радост на новите си клубове, че никой не може да ги изтрие от съзнанието си. Други просто са прекалено скъпи, за да излязат толкова бързо от спомените на феновете. Но някои футболисти до такава степен не отговарят на етикета „100 милиона“, че понякога дори ни се иска да забравим, че са стрували толкова. Днес ще разгледаме примери за играчи, които са стрували поне 100 милиона евро, но по една или друга причина не си спомняме за този факт.

Трябва да ги споменем

Клубът на „100-те милиона“ все още приема доста тесен кръг футболисти – 19, ако трябва дас сме точни. С напредването на футболното бъдеще все по-често виждаме 9-цифрени суми да се размахват наляво-надясно в спорта. Но няма как да свикнем с такива огромни числа и да ги приемаме за нещо нормално. Все още не. Ще започна с някои имена, които най-спокойно можеха да попаднат в този списък, но все пк реших, че трансферите им няма да се забравят толкова лесно – Джак Грийлиш в Манчестър Сити – 117.5 милиона евро, Фелипе Коутиньо в Барселона – 135 милиона евро, Усман Дембеле в Барселона – 148 милиона евро и Енцо Фернандес в Челси – 121 милиона евро.

Кай Хаверц – 100 милиона евро

Реших да започна от малко към голямо. Не че 100 милиона са малко, де. Честно да си призная и аз бях забравил, че Кай Хаверц е струвал толкова на Челси. Германецът пристигна в Лондон през лятото на 2020 г. Тогава „сините“ бяха много активни на трансферния пазар. За жалост нямаха особени попадения. Някои казват, че Хаверц си е избил парите само с гола, който вкара на финала на Шампионска лига срещу Манчестър Сити през 2021 г. Тогава Челси спечели втората си „Ушата“ купа в историята, именно благодарение на германеца. Но като знаем, че освен това с друго няма да запомнят Кай Хаверц на „Стамфорд бридж“, изглежда закономерно и ние да забравим, че е струвал 100 милиона евро.

Ромелу Лукаку – 113 милиона евро

Ах, този Лукаку. Може би един от най-противоречивите футболисти в последно време. Започна добре живота си в Англия, като избухна както за Уест Бром, така и за Евертън. Дори началото му в Манчестър Юнайтед не беше лошо. Даже напротив. Но в последната му година с „червените дяволи“ нещата не вървяха и той напусна в посока Италия. И това беше правилния ход. Лукаку възроди кариерата си в Интер и това доведе до трансфер обратно в Англия. Челси отново развърза кесията, но бързо съжали. След едно интервю, в което белгиеца се обясни в любов на вече бившия си клуб Интер, феновете на лондончани го зачеркнаха. Формата му спадна и съответно спря да се говори за него. Ромелу Лукаку може и да струваше 100 милиона, но ние забравихме за това по-бързо, отколкото Челси пръсна парите за него.

Антоан Гризман – 120 милиона евро

Още си спомням какво си помислих когато разбрах, че Гризман най-накрая отива в Барселона: „Много закъсня“. И накрая се оказах прав. В най-добрите си години Антоан Гризман беше един от малкото футболисти, които се доближаваха до Лео Меси и Кристиано Роналдо. Съответно имаше много слухове за това, че той ще напусне Атлетико Мадрид или за Барселона, или за Реал Мадрид. Е, това се случи, но сякаш французинът беше изпуснал момента. Пикът на кариерата му беше преминал, а и Барселона не беше в цветущо състояние. Резултатът е налице – Гризман не постигна кой знае какво с каталунците и безславно се завърна в Атлетико, където въпреки всичко, го приеха обратно. Безславни останаха в историята и онези 120 милиона евро, които Барселона даде за него.

Жоао Феликс – 127.2 милиона евро

Ето тук вече говорим за наистина загубени пари. През лятото на 2019 г. Атлетико Мадрид направи нещо, с което не се слави обикновено – похарчи големи пари за проспериращ играч. Но тогава, само на 19 години, Феликс се считаше за следващото голямо нещо във футбола. Началото на живота в топ клуб за него не беше лесно. Но го отдадохме на младостта му. Формата му се закрепи през шампионския сезон на „дюшекчиите“ и всички си помислихме, че това е само началото. Но не бяхме прави. Последваха лоши години за Феликс – незавидна форма, грешни решения при трансферите и множество кратки периоди в най-различни клубове. В момента португалецът е на 26, а от рекордния му трансфер изглежда сякаш са минали повече от 20 години.

Автор: Николай Илиев

