Арсенал се класира напред, Реал Мадрид разби Монако в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

21 януари 2026, 00:04 часа 460 прочитания 0 коментара
Първите мачове от Шампионска лига за 2026 г. ни напомниха вълнението, което "Турнира на богатите" може да ни донесе. В ранните срещи Манчестър Сити допусна изненадваща загуба, а в един от късните сблъсъци Интер и Арсенал ни поднесоха интригуващ сблъсък, след който "артилеристите" математически се класираха на 1/8-финал. На свой ред Реал Мадрид разби Монако в резултатен мач, завършил със 7 гола.

Арсенал започна на бързи обороти, но Интер се съвзе бързо

Още от самото начало на двубоя Арсенал започна да указва натиск върху съперника и това даде резултат. "Артилеритстите" обраха плодовете на гръмкото си начало с гол в 10-тата минута, дело на Габриел Жезус. Но веднага след допуснатото попадение Интер се окопити и върна жеста на лондончани. Сучич изравни само 9 минути по-късно. Мачът продължи динамично с положения и пред двете врати, но Арсенал отново успя да излезе напред. Габриел Жезус вкара втория си гол след заучено положение от корнер в 31-вата минута. До края на полувремето и двата отбора имаха добри шансове да отбележат, но не успяха.

Габриел Жезус

Играта загуби темпото си, което донесе победата на Арсенал

Футболистите и на двата отбора започнаха втората част така, сякаш първата не е свършвала. Положения имаше и пред Арсенал, и пред Интер, но гол отново не падна. Играта остана динамична до 60-тата минута, когато и двамата треньори извършиха смени. След промените темпото спадна и играта се състедоточи в центъра на терена. "Артилеритсите" контролираха събитията и след гол на влезлия от скамейката Виктор Гьокереш оформиха крайния резултат. Арсенал победи Интер с 3:1. Така лондончани математически си подсигуриха класирането на 1/8-финалите.

Килиан Мбапе и Вини Жуниор

Реал Мадрид разби Монако

Реал Мадрид изигра първи двубой в Шампионска лига с новия си треньор Алваро Арбелоа. "Кралете" показаха страхотно самочувствие и играха с настроение, като разбиха съперниците си от Монако с 6:1. Килиан Мбапе се разписа на два пъти срещу бившия си отбор през първото полувреме. Втората част започна динамично и попаденията не закъсняха. Винисиус Жуниор, Франко Мастантуоно и Джуд Белингам се разписаха за Реал Мадрид. Тило Керер си вкара автогол, а почетното попадение за Монако отбеляза Тезе.

Резултати от Шампионска лига - 20 януари 2026 г.

Кайрат 1:4 Брюж

Бодьо/Глимт 3:1 Манчестър Сити

Виляреал 1:2 Аякс

Тотнъм 2:0 Борусия Дортмунд

Олимпиакос 2:0 Байер Леверкузен

Спортинг Лисабон 2:1 ПСЖ

Интер 1:3 Арсенал

Реал Мадрид 6:1 Монако

Копенхаген 1:1 Наполи

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
