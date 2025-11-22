Треньорът на ЦСКА 1948 призна своя грешка, Тунчев коментира решението на Попето да спре с футбола

Старши треньорите на Арда и ЦСКА 1948 - Александър Тунчев и Иван Стоянов, дадоха своите мнения след двубоя между двата отбора от 16-ия кръг на Първа лига. Племеникът на Йордан Лечков призна тактическата грешка да инструктира възпитаниците си да пресират високо, което не даде резултат, а напротив. Наставникът на кърджалийци пък коментира решението на Ивелин Попов да прекрати състезателната си кариера след края на сезона.

Иван Стоянов объркал тактиката

„Футболът е игра на грешки. Днес може би сгрешихме с тактиката. Излязохме по-високо да бием и държахме повече топката. Съперникът използва това нещо. Получаваха им се всички преходи в атака и заради това създадоха толкова много положения. Очаквахме те така да играят, но не очаквахме ние да стоим по този начин. Не смятам, че футболистите са ме подвели. Аз съм плътно зад тях. Тренират на максимума и излизаме винаги да спечелим всеки мач“, заяви Иван Стоянов.

„Мисля, че днес точно тактическата дисциплина беше водеща. Всеки един от отбора осъзна как трябва да играем днес срещу такъв труден противник. Не искахме да оставяме празни пространства на съперника“, каза Александър Тунчев пред телевизия Diema Sport.

„Много съм щастлив за Патрик Луан, който беше дълго време контузен. Стисна зъби и в момента играе с болки. Дава всичко от себе си за този отбор и съм щастлив, че успява да играе толкова минути“, допълни бившият защитник на ЦСКА. Попитан за Ивелин Попов и решението му да приключи кариерата си след края на сезона, Александър Тунчев коментира: „Това беше и неговото желание – да завърши подобаващо своята кариера. Ние го взехме с тази цел – да помага на отбора.“

