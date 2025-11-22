Пестелив Челси излезе втори във Висшата лига и загря за мегасблъсъка с Барселона

Английският гранд Челси постигна пестелива победа над Бърнли с 2:0 като гост в среща от 12-ия кръг на Висшата лига. Педро Нето и Енцо Фернандес се разписаха за "сините" в двубой, в който мениджърът Енцо Мареска сякаш искаше да съхрани футболистите си и за предстоящия мегасблъсък с Барселона на "Стамфорд Бридж" следващия вторник. А победата изстреля лондончани на второто място в класирането в Премиър лийг.

Челси победи Бърнли

Челси започна трудно срещата, но постепенно се нагоди към играта на съперника и успя да открие резултата в 37-ата минута. Марк Кукурея се включи от задни позиции, за да получи дълго подаване. Испанецът запази топката и я върна към Джейми Гитънс, който пък центрира на далечната греда, а Педро Нето успя да засече с глава, за да реализира. С това се изчерпаха и по-интересните моменти от първото полувреме.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 PEDRO NETO OPENS THE SCORING FOR CHELSEA!



Burnley 0-1 Chelsea.pic.twitter.com/p1nEoG9bJ2 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 22, 2025

На почивката Енцо Мареска реши да извади Рийс Джеймс. През втората част Челси продължи да има контрол над срещата. В 62-ата минута Педро Нето стреля опасно в близкия ъгъл на вратата на Дубравка, но топката се отби в страничния стълб. Постепенно играта се поизнерви, а Бърнли опита да потърси изравняване на резултата, но "сините" опазиха преднината си до края и дори подпечатаха успеха с втори гол. В 88-ата минута Марк Гиу намери Енцо Фернандес, който вкара за 2:0.

С успеха Челси излезе временно на второ място във Висшата лига с 23 точки - на три пункта от лидера Арсенал, който в неделя домакинства на Тотнъм. Бърнли пък остава на 17-то място с 10 точки, записвайки осмата си загуба от началото на кампанията. В следващия кръг Челси домакинства на Арсенал, а Бърнли гостува на Брентфорд. Преди това обаче "сините" приемат Барселона в Шампионска лига.

