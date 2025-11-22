Звезда на България се разболя след победа №1 за 2025-а, под въпрос е за мач на клубния си тим

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов е хванал вирус след първата победа на "лъвовете" за 2025 година над Грузия в последен двубой от квалификациите за Мондиал 2026. Поради тази причина фланговият състезател остава под въпрос за домакинската среща на клубния си тим ПАОК срещу Кифися в 11-ия кръг на гръцката Суперлига. За съперника на "черно-белите" може да играе друг български футболист - защитникът Алекс Петков.

Десподов е с вирус

Бранителят пристигна в Гърция от полския Шльонск Вроцлав през лятото. Неговият настоящ отбор се намира на осмата позиция с 12 точки. До момента Петков се появява предимно от скамейката в игра.

Иначе за ПОАК това ще бъде важна среща. "Двуглавите орли" сдадоха върха, който бе зает от Олимпиакос. Грандът от Пирея води с две точки в класирането. От друга страна, в четвъртък ПАОК играе с норвежкия Бран Берген в Лига Европа, което вероятно ще повлие на титулярния състав на Разван Луческу.

Лошата новина за старши треньора е, че към „черно-бялата“ медицинска справка беше добавен и Кирил Десподов. Българският атакуващ играч не тренира с групата миналата седмица поради повиквателната си в националния отбор, а в момента страда от вирус, висока температура и болки в мускулите. Участието му в предстоящия мач се счита за съмнително. Последната проверка от лекарите за Десподов ще бъде направена утре сутринта и тогава ще се преценява дали поне може да седне на пейката, или ще остане извън групата.

До момента Кирил Десподов има осем поредни мача като титуляр във всички турнири, както на клубно, така и на национално ниво. Петкратният футболист номер 1 на България влезе в сезона в Гърция с травма от мача с Испания, но след това записа шест поредни старта за ПАОК и още два за България, предвава БТА.

