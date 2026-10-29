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Георги Дерменджиев: Настройваме се за Левски, Йовичевич може да повтори требъла с Лудогорец

29 октомври 2026, 16:28 часа 608 прочитания 0 коментара

Георги Дерменджиев, който се завърна в Лудогорец, но този път не като старши треньор, а като съветник по спортните въпроси, изрази мнението си за жребия за Купата на България. "Орлите" ще се изправят срещу Левски в 1/8-финалите, а Дерменджиев заяви, че в клуба ще се настроят за срещата със "сините". Той показа и надеждата си, че Игор Йовичевич може да повтори требъла, който спечели с Лудогорец по време на миналия си престой в отбора.

Георги Дерменджиев: "Всеки отбор може да постигне победа"

Ето какво каза Георги Дерменджиев за жребия за 1/8-финалите на Купата на България: "Жребият си е жребий. Един мач, който ще бъде много интересен. Готвим се за мача и това е. В един такъв турнир всеки отбор може да постигне победа. Аз не знам дали следващ съперник ще бъде Локомотив Горна Оряховица или Ботев Пловдив. Настройваме се за мача с Левски. Ако ги отстраним, ще мислим за следващия съперник".

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Игор Йовичевич

"Игор Йовичевич е един много добър треньор"

Дерменджиев коментира и какво може да постигне Лудогоец с Игор Йовичевич начело: "Игор Йовичевич е един много добър треньор, той спечели требъл, дано и сега го постигне. Контактът ми с него е много добър, аз съм в Лудогорец от самото начало и ще помагам с каквото мога". Лудогорец е на трето място в Първа лига с 26 точки от 11 мача. Следващата среща на "орлите" е гостуване на Локомотив Пловдив, което ще се проведе на 31 октомври от 14:00 ч.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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