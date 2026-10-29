Ударени кораби край България:

Треньорът на Левски потвърди втората операция на Кирилов и отсече: Не сме Реал Мадрид

29 октомври 2026, 15:30 часа 936 прочитания 0 коментара

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори преди гостуването на тима на Дунав в Русе. "Сините" се отправят към северната ни граница за срещата си от 14-ия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за събота, 31 октомври, от 16:30 часа. Испанският специалист призна, че не е свикнал да играе толкова много срещи като гост, но го приема като опит. Той също така потвърди новината за операцията на Радослав Кирилов и обяви, че Акрам Бурас е напълно подготвен да стартира като титуляр в Русе. Причината за отсъствието му в последния мач с Арда е била температура.

Веласкес говори преди визитата на Дунав

Първо Веласкес отговори на въпрос, свързан с настроението в "синята" съблекалня след победата с 2:1 над Виктория Пилзен: "В този живот трябва да бъдем балансирани, когато питаме или отговаряме. И най-вече да имаме критерии. Не можем да идваме от мача с Виктория Пилзен и да си мислим, че сме Реал Мадрид. Искам да сваля шапка на футболистите. Изключително съм горд с тях, радват феновете. В процес сме да израстваме, за да стигнем на нивото на феновете. Трябва да имаме правилния критерий и тази токсичност като въпроси като този да ги забравим. Позитивизъм."

ОЩЕ: В Русе се "подиграха" с българския шампион преди срещата им в Първа лига

Хулио Веласкес

"Запознати сме с Дунав и новия треньор, но главния фокус сме ние. Трябва да имаме правилния капацитет и отговори на контекста. Различните мачове имат различни обстоятелства - терен и така нататък. Разбирам въпросите ви след Арда, но трябва да съм обективен. Това, което прави отборът, е извън рамките на това, което може да си представите. Ако изключим най-добрите отбори в Европа, това, което ние правим, играейки по този начин, е извън рамките на това, което можем да си представим. Има дни, в които нещата се получават по-добре, а в други - по-зле, но това е част от футбола. Но да сме наясно, че докато футболистите играят по начина, по който играят, винаги ще сме доволни. И противникът иска да спечели. Тренировката след мача с Арда е една от топ 3 тренировки, които съм правил, откакто дойдох. Свалям шапка на отбора", продължи наставникът на "сините".

Веласкес съчувства на Кирилов

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Накрая той разкри, че Асен Митков тренира с отбора, но изпитва известни затруднения. Гашпер Търдин също е в добро състояние. Накрая Веласкес потвърди, че Радослав Кирилов, който има проблем в областта а менискуса, че се е подложил на втора операция, след като първата е била неуспешна: "Кирилов вчера сутринта му направиха операция. През деня говорих два пъти с него. Той ми звънна след операцията, после му звъннах вечерта. Изключително позитивен е. Такива случки се случват във футбола. Раздразнен съм от гледна точка на това, че Кирилов е един от най-добрите хора на света. В процеса му на възстановяване имаше и добри, и лоши моменти. Искрено се надявам, че тази операция ще бъде последна. Планира се, че след около месец и половина ще тренира с отбора, но е абсурд да говорим за точни дати."

ОЩЕ: Левски остава без българското си оръжие до края на годината заради неуспешна операция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Първа лига Дунав Русе Хулио Веласкес
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес