Треньорът на Левски потвърди втората операция на Кирилов и отсече: Не сме Реал Мадрид

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори преди гостуването на тима на Дунав в Русе. "Сините" се отправят към северната ни граница за срещата си от 14-ия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за събота, 31 октомври, от 16:30 часа. Испанският специалист призна, че не е свикнал да играе толкова много срещи като гост, но го приема като опит. Той също така потвърди новината за операцията на Радослав Кирилов и обяви, че Акрам Бурас е напълно подготвен да стартира като титуляр в Русе. Причината за отсъствието му в последния мач с Арда е била температура.

Веласкес говори преди визитата на Дунав

Първо Веласкес отговори на въпрос, свързан с настроението в "синята" съблекалня след победата с 2:1 над Виктория Пилзен: "В този живот трябва да бъдем балансирани, когато питаме или отговаряме. И най-вече да имаме критерии. Не можем да идваме от мача с Виктория Пилзен и да си мислим, че сме Реал Мадрид. Искам да сваля шапка на футболистите. Изключително съм горд с тях, радват феновете. В процес сме да израстваме, за да стигнем на нивото на феновете. Трябва да имаме правилния критерий и тази токсичност като въпроси като този да ги забравим. Позитивизъм."

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"Запознати сме с Дунав и новия треньор, но главния фокус сме ние. Трябва да имаме правилния капацитет и отговори на контекста. Различните мачове имат различни обстоятелства - терен и така нататък. Разбирам въпросите ви след Арда, но трябва да съм обективен. Това, което прави отборът, е извън рамките на това, което може да си представите. Ако изключим най-добрите отбори в Европа, това, което ние правим, играейки по този начин, е извън рамките на това, което можем да си представим. Има дни, в които нещата се получават по-добре, а в други - по-зле, но това е част от футбола. Но да сме наясно, че докато футболистите играят по начина, по който играят, винаги ще сме доволни. И противникът иска да спечели. Тренировката след мача с Арда е една от топ 3 тренировки, които съм правил, откакто дойдох. Свалям шапка на отбора", продължи наставникът на "сините".

Веласкес съчувства на Кирилов

Накрая той разкри, че Асен Митков тренира с отбора, но изпитва известни затруднения. Гашпер Търдин също е в добро състояние. Накрая Веласкес потвърди, че Радослав Кирилов, който има проблем в областта а менискуса, че се е подложил на втора операция, след като първата е била неуспешна: "Кирилов вчера сутринта му направиха операция. През деня говорих два пъти с него. Той ми звънна след операцията, после му звъннах вечерта. Изключително позитивен е. Такива случки се случват във футбола. Раздразнен съм от гледна точка на това, че Кирилов е един от най-добрите хора на света. В процеса му на възстановяване имаше и добри, и лоши моменти. Искрено се надявам, че тази операция ще бъде последна. Планира се, че след около месец и половина ще тренира с отбора, но е абсурд да говорим за точни дати."

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