Официално! Въведоха системата ВАР в Купата на България

Президентът на Българската професионална футболна лига - Атанас Караиванов, обяви голяма новина за 1/8-финалите на Купата на България. Преди началото на тегленето на жребия за следващия етап от надпреварата, стана ясно, че ще бъде въведена системата за видеоарбитраж (ВАР). До този момент двубоите от турнира се провеждаха без нея, но от централата са взели решение да се използва от 1/8-финалите напред.

ВАР влиза в Купата на България

Срещите от 1/8-финалите за Купата ще се играят през декември, като посочените дати са между 11 и 14 декември. Жребият, изтеглен в Националната база в Бояна, отреди много интересни сблъсъци. Шампионът Левски ще се изправи срещу Лудогорец в пореден двубой между двата тима, докато действащият носител на трофея ЦСКА ще посрещне Славия. Малко след това бяха изтеглени и 1/4-финалните двойки, а двубоите от този етап на надпреварата по план ще се проведат в началото на март 2027 година.

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1/4-финалните двойки също се очертават да бъдат много интересни. При успех над Локомотив Оряховица отборът на Ботев Пловдив ще се изправи срещу победителя от двубоя Левски - Лудогорец. Ако ЦСКА преодолее Славия, то тимът ще се сблъска с някой измежду Черно море и Локомотив Пловдив. ЦСКА 1948 ще посрещне Ботев Враца на 1/8-финалите, а в следващия етап може да се бори с някой от двойката Арда - Хебър Пазарджик. Последният мач ще противопостави един срещу друг победителите от Спартак Варна - Добруджа Добрич и Дунав Русе - Локомотив София.

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