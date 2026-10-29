След Левски: Директор на ЦСКА също коментира ВАР и Купата на България

След като бе изтеглен жребия за 1/8-финалите за Купата на България, стана ясно, че ЦСКА ще се изправи срещу Славия. През настоящия сезон двата отбора все още не са се изправяли един срещу друг, като ще го направят още в следващата им среща от Първа лига. Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев изказа мнението си за жребия. Той определи Славия като достоен съперник и коментира въвеждането на ВАР в турнира. Системата за видео арбитраж ще се използва още на 1/8-финалите.

Валентин Илиев: "Славия е достоен противник"

Ето какво каза Валентин Илиев за жребия за 1/8-финалите на Купата на България: "Който и да ни се бе паднал, трябва да изиграем двубоя. Славия е достоен противник. Очакваме добър двубой и да излезем победители от него. Определено е добра новина, че мачът е в София. Тогава графикът ще е натоварен и това е плюс за нас". През настоящия сезон ЦСКА и Славия все още не са се срещали, като следващия им мач е именно между тях. Той ще се проведе на 31 октомври от 19:30 ч. и ще бъде първото домакинство на "червените" на новия стадион "Българска Армия".

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"Не става въпрос дали ВАР ме успокоява"

Даниел Боримиров, който е част от Съвета на директорите на Левски, изрази мнение, че няма доверие на ВАР. Ето какво каза за въвеждането на системата за видео арбитраж в Купата на България Валентин Илиев: "Не става въпрос дали ВАР ме успокоява, или не. Това не е само в моята глава. Силно се надявам във всяко едно отношение да се развиваме и подобряваме нивото си като българи".

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