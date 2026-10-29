Директор в ЦСКА: "Такова нещо не е правено досега в България"

Стадион "Българска Армия" ще отвори врати за първи път тази седмица. Дългоочакваното завръщане на ЦСКА у дома ще се състои на 31 октомври, събота, за срещата със Славия от 14-ия кръг на Първа лига. Двубоят е с начален час 19:30 българско време. Дни преди това знаково събитие техническият директор на "армейците" Михаил Александров даде специално интервю пред "Диема Спорт", в което говори по темата.

Мишо Александров разкри повече подробности за "Българска Армия"

Александров, който е юноша на ЦСКА, не скри вълнението си от завръщането на "Армията". Той бе категоричен, че събитие от този мащаб не е в размерите на България и със сигурност не е правено в страната ни до този момент. Техническият директор обясни, че от клуба са се опитали да запазят идентичността на своя дом, като същевременно действат спрямо световните тенденции. Той допълни, че ЦСКА иска да запази историята на "армейците" и по тази причина навсякъде ще могат да се видят легенди на клуба и техните постижения.

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Ето какво разкри Михаил Александров:

"Относно мащаба със сигурност е нещо, което не е в размерите на нашата държава, със сигурност е нещо, което не е правено досега в България и ние бяхме наясно още от самото начало, че се захващаме с нещо много голямо", започна Александров. "Имахме едно условие, което трябваше да спазим, едно от основните условия беше да запазим чашката на стария стадион, което и направихме. Трябва да гледаме и европейските тенденции, и световните тенденции в това нещо и да направим така, че да запазим идентичността си, но да бъдем модерни."

"Аз като бивш футболист сигурно съм силно впечатлен от нивото на професионализъм към поддръжката на терена. Поддръжката на терена със сигурност е на тотално различно ниво от това, което се случва в България. Опитваме се да запазим доколкото е възможно историята в този клуб. Неслучайно, навсякъде по стадиона ще видите наши легенди, наши бивши футболисти, наши постижения във времето", завърши Михаил Александров.

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