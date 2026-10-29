Левски остава без българското си оръжие до края на годината заради неуспешна операция

Лоши новини за българския талисман на Левски! През миналия сезон Радослав Кирилов бе един от основните играчи на "сините" и изигра ключова роля за спечелването на титлата в Първа лига. През настоящата кампания обаче той няма и един мач на сметката си. Причина за отсъствието му е контузия на менискуса, която получи на 23 юни. Той се подложи на операция в Германия, за да разреши проблема, последвана от дълъг период на възстановяване в Италия.

Лоши новини за състоянието на Радослав Кирилов

Преди дни "сините" най-накрая получиха добри новини за състоянието на българския национал. Кирилов поднови тренировки с отбора в средата на октомври. Очакваше се той да се завърне в игра до около месец, ако възстановяването му продължи по план. Това обаче няма да се случи до края на годината. По последна информация проблемите му с менискуса продължават и той няма да бъде на разположение на Хулио Веласкес най-малко до Нова година.

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Според информация, публикувана от Gong.bg, на Кирилов му се е наложило да се подложи на втора операция, тъй като първата се е оказала неуспешна. В Левски се надяват до края на годината футболистът да се възстанови напълно и да започне зимна подготовка наравно със своите съотборници. Към момента новината не е потвърдена официално от клуба. Очакват се повече подробности около състоянието му в следващите дни.

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