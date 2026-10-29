Мегасблъсък Левски - Лудогорец и столично дерби за ЦСКА в Купата на България! Ясни са и 1/4-финалите (ЖРЕБИЙ)

Жребият за 1/8-финалите на Купата на България бе изтеглен. След напрегнат кръг, в който паднаха много попадения и не липсваха изненади, 16 отбора продължиха напред в турнира. Сега стана ясно срещу кого ще се изправи всеки един от тях в следващия етап от надпреварата. Актуалният носител на трофея ЦСКА ще се бори за мястото си на 1/8-финалите в столично дерби със Славия. Шампионът Левски пък ще се изправи срещу Лудогорец в пореден мегасблъсък между двата тима. Срещите ще се проведат между 11 и 14 декември.

Жребият за 1/8-финалите и 1/4-финалите на Купата на България са ясни

Миналогодишният финалист Локомотив Пловдив ще пътува до Варна за гостуването си на Черно море. Арда Кърджали ще посрещне втородивизионния Хебър Пазарджик у дома. Приятната изненада Локомотив Горна Оряховица, който отстрани елитния Септември София, ще се изправи срещу Ботев Пловдив на 1/8-финалите. Останалите двойки са Добруджа Добрич - Спартак Варна, ЦСКА 1948 - Ботев Враца и Дунав Русе - Локомотив София. Малко след това бяха изтеглени и 1/4-финалните двойки.

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Ето всички 1/8-финални двойки:

Черно море - Локомотив Пловдив

Славия - ЦСКА

Арда - Хебър

Левски - Лудогорец

Локомотив Горна Оряховица - Ботев Пловдив

Добруджа - Спартак Варна

ЦСКА 1948 - Ботев Враца

Дунав - Локомотив София

Ето и 1/4-финалните двойки:

Черно море / Локомотив Пловдив - Славия / ЦСКА

Локомотив Горна Оряховица / Ботев Пловдив - Левски / Лудогорец

ЦСКА 1948 / Ботев Враца - Арда / Хебър

Спартак Варна / Добруджа - Дунав Русе / Локомотив София

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