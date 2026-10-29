Клуб от Първа лига получава 6-цифрена финансова инжекция от общината

Дунав (Русе) ще получи сериозна финансова подкрепа от местната власт. Общинският съвет в крайдунавския град взе решение да отпусне 100 000 евро от общинския бюджет за подпомагане на футболния клуб. Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходи, свързани с участието на отбора в Първа лига, както и за развитието на детско-юношеската школа.

Дунав получава 100 000 евро от общинския бюджет

Решението беше взето от Общинския съвет в Русе, след като беше разгледана докладна записка, описваща финансовото състояние и нуждите на футболния клуб. В документа се посочва, че през последната година Дунав е получавал финансова подкрепа както от местната власт, така и от представители на бизнеса в града. Въпреки това клубът продължава да среща затруднения при осигуряването на необходимите средства за участието си в шампионата на Първа професионална лига.

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За какво ще бъдат използвани средствата?

Одобрените 100 000 евро ще бъдат насочени към покриване на разходите за участието на Дунав в първенството до края на календарната година. Част от парите ще отидат за заплащане на такси, транспорт и организационни дейности, свързани с провеждането на футболните срещи. Предвидено е финансиране и за детско-юношеската школа на русенския клуб, което ще позволи част от средствата да бъдат вложени в подготовката и развитието на младите футболисти.

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