Героична точка и колебливо представяне за ЦСКА в дебюта на Христо Янев, Станислав Генчев има за какво да съжалява

Отборите на Локомотив София и ЦСКА не излъчиха победител в срещата им от 10-ия кръг на Първа лига. Двата тима завършиха 1:1 в дебюта на Христо Янев начело на "армейците". Домакините от "Надежда" бяха по-активни през целия мач, но така и не успяха да реализират положенията си. Междувременно ЦСКА се добра до точката с една от малкото си ситуации в мача, осъществена от Йоанис Питас.

ЦСКА и Локо София поделиха по точка в "Надежда"

Двамата треньори не предприеха сериозни промени в съставите си спрямо предходните срещи. Единствената разлика, която се открои в избора на новия наставник на "червените" Христо Янев спрямо предшествениците му Душан Керкез и Валентин Илиев, бе включването на Леандро Годой до Йоанис Питас на върха на атаката. Станислав Генчев пък отново не може да разчита на Анте Аралица в предни позиции. Неговото място е заето от новото попълнение Георги Минчев, който си партнира със Спас Делев.

Срещата започнаха контролирано, като двата тима не предприеха някакви сериозни атаки през първия четвърт час. Първата по-опасна ситуация дойде около 24-ата минута пред вратата на Фьодор Лапоухов, когато удар на Луан профуча на сантиметри от лявата греда. Половин час след началото на срещата Спас Делев се възползва от грешен пас на Джеймс Ето'о, овладя топката и отправи удар от сериозна дистанция, който излетя в аут. В 33-ата минута футболистите на ЦСКА организираха една от редките си атаки до този момент. Тя се осъществи чрез самостоятелен пробив на Годой, завършил с удар в аут.

Питас изведе безидейна ЦСКА напред в резултата

Минути преди края на първата част "железничарите" се възползваха от поредната грешка на "червената" защита. Лапоухов обаче показа добър рефлекс и улови удара на Минчев. Секунди по-късно "армейците" пропиляха отлична възможност да открият резултата. Тя дойде след центриране от корнер, Годой отклони топката, но Мартин Величков някак успя да отрази удара му, дошъл от близка дистанция. Така се стигна до 43-ата минута, в която ЦСКА поведе с гол на Йоанис Питас. Кипърският национал получи пас в наказателното поле и от много трудна позиция и с гръб към вратата отправи удар с десния крак. Той рикошира в крак на играч на Локо и топката влетя в мрежата на Величков.

Емоциите взеха връх през втората част

Второто полувреме започна спокойно на терена, но не и по трибуните. Десетина минути след началото мачът бе прекъснат за известно време, тъй като агитката на ЦСКА запали димки и се разнесе пушек над терена, който пречи на работата на ВАР. Играта бе подновена, а следващата интересна ситуация дойде в 63-ата минута, когато домакините поискаха дузпа за игра с ръка на съперников състезател. След преглед с ВАР стана ясно, че позицията на ръката е в естествено положение, а и ударът дойде от прекалено близка дистанция, за да се отсъди наказателен удар.

Последва нов натиска на Локомотив София и това даде резултат в 77-а минута. Двойна грешка на Пастор предизвика наказателен удар в полза на домакините. Георги Минчев се нагърби със задачата и отбеляза за 1:1 от бялата точка. До края на срещата столичните "железничари" се опитаха да обърнат мача, но не успяха и трябваше да се задоволят с точката. За ЦСКА предстои среща с Лудогорец, докато Локо София ще гостува в "Овча купел".

ОЩЕ: Черно море пропусна шанс да се намеси в битката за титлата при историческия мач за Илиан Илиев