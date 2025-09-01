Войната в Украйна:

Героят на Лудогорец вижда Левски като конкуренция за титлата, треньорът искал по-голяма победа над Ботев

01 септември 2025, 00:01 часа 428 прочитания 0 коментара
Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев и старши треньорът на тима Руи Мота дадоха своите мнения след успеха на "орлите" над Ботев Пловдив в двубой от седмия кръг на Първа лига. Полузащитникът, който вкара победното попадение в началото на втората част, вижда Левски като пряк конкурент за титлата. Той счита, че паузата идва в точни момент. Мота пък не скри несбъднатото си желание за по-изразителен успех над "канарчетата", но отличи добрите намеси на Даниел Наумов.

Чочев и Мота след успеха на Лудогорец над Ботев Пловдив

“Благодаря на всички. Важна победа за нас и три точки. Паузата за националните отбори идва в точния момент. Имаме две седмици да тренираме. Искам да похваля Ботев, добър отбор, но ние през целия мач бяхме по-добри. Заслужавахме повече победата. В Европа ни се наложи всички мачове да играем по 120 минути. Тази почивка идва в добър момент, за да починем, тренираме и след това да продължим с добрата игра", заяви Чочев след победата на Лудогорец над Ботев Пловдив. "След първите кръгове се очертава борбата да е между нас и Левски, но не трябва да подценяваме никого", смята той.

Николай Минков

„Много съм щастлив, защото спечелихме. Мисля, че направихме добър мач и заслужавахме победата. Леко сме разочаровани от онази ситуация, в която допуснахме гол. Когато не си на 100%, футболът ти показвам, че можеш да страдаш. През второто полувреме излязохме много концентрирани. Създадохме много шансове, но техният вратар се представи блестящо. Можеше да победим още по-изразително. Някои от футболистите се нуждаят от почивка", гласеше мнението на Руи Мота.

"Много рано е. За нас е важно да сме на върха. Понякога не можем да сме максимално добре физически. Важно е, че успяхме да влезем в основната фаза на Лига Европа. Трябва да възстановим нашата енергия. Трябва да използваме тази фаза за кратка почивка. Виждате качеството в Лига Европа. За нас е много добре, че сме част от тази конкуренция“, смята треньорът на Лудогорец.

