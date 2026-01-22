Глас от БФС за Сейнт Китс и Невис: Не си избираме противниците

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев даде интервю пред колегите от Gong.bg по повод участието на националния ни отбор във второто издание на международния приятелски турнир FIFA Series. Бившият защитник уточни, че "лъвовете" получили покана от ФИФА, но не си избирали съперниците. Думите му идват след поредица от реакции от футболния деятели относно противниците ни във въпросната надпревара - Индонезия, Сейнт Китс и Невис и Соломонови острови.

Кирил Котев за FIFA Series

"Чета коментарите на най-различни хора от футболните среди и в тази връзка бих желал да внеса следното уточнение - ние бяхме поканени от ФИФА да участваме в турнира в Индонезия. Но ние не си избираме съперниците, които да срещнем там. ФИФА селектира участващите отбори. Знаете, че идеята на тази надпревара е да събира на едно място състави от различни конфедерации, които иначе по принцип няма как да играят един срещу друг", заяви Котев пред Gong.bg.

"България беше част и от дебютното издание в Баку. Сега отново получихме покана директно от ФИФА. Затова ще помоля хора, които през годините са били част от националния тим, да показват повече уважение към отбора на България, а не да се стремят само да всяват раздор и да разединяват футболната общественост. Много ми се иска през новата година да сме по-обединени и да работим в името на едно по-добро футболно бъдеще на България", завърши техническият директор на БФС.

