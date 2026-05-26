Църковен празник на 27 май: НЕ правете това, отблъсква щастието и парите от дома

Утре, 27 май, е празникът на свети мъченик Терапонтий в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 27 май

Малко се знае за ранните години на свети Терапонтий, но църковните източници сочат, че той е живял в период на интензивно гонение на християните, когато Църквата едва започва да се утвърждава в различни региони на Римската империя. Още от младостта си той се отличавал с дълбоко благочестие, любов към молитвата и страст към духовния живот.

Църковен празник на 25: Какво НЕ бива да правите утре, гони късмета от живота

Впоследствие Терапонтий става свещеник, а по-късно е ръкоположен за епископ. В своето архипастирско служение той се съсредоточава върху укрепването на вярата на своето паство, учи християните на основите на Евангелието, подкрепя нуждаещите се и ревностно защитава чистотата на църковното учение. Неговият авторитет се основава не само на позицията му, но преди всичко на личната му святост и всеотдайност.

Във време, когато императорската власт е изисквала отказ от християнската вяра и поклонение на езически богове, епископ Терапонтий остава непоколебим. Той открито изповяда Христос и призовавал паството си да не се поддава на страха и изкушенията на отречение. Неговото открито изповядване на вярата е успяло да привлече вниманието на неговите гонители. Светецът е бил арестуван, разпитван и подложен на жестоки мъчения. Мъчениците се опитали да го принудят да се отрече от Христос, но Терапонтий твърдо заявил, че животът без истинския Бог няма смисъл за него.

Неспособни да сломят волята на светеца чрез заплахи или мъчения, преследвачите го осъдили на смърт. Според църковното предание, светият мъченик Терапонтий приел смъртта с молитва на устни, прославяйки Бога и молейки за милост за онези, които са му причинили зло.

Мъченичеството му свидетелства за триумфа на духовната сила над физическото насилие и страха. Църквата го почита като пастир, който е положил живота си за своите духовни деца, следвайки Христовите думи за добрия пастир.

Църковен празник на 24 май: Какво НЕ бива да правите утре, привлича нещастие

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 27 май

Ако на този ден е топло и ясно, лятото ще дойде рано и ще е горещо. Обилната роса сутрин означава добра реколта и стабилно топло време. Ако вятърът е северен или силен, се очаква застудяване в края на май.

Какво не може да правите утре? На този ден не трябва да се прави основно почистване на дома. Не се препоръчва да се мете къщата, тъй като се е смятало, че заедно с боклука човек може да "измете" късмета, финансовата стабилност и хармонията от дома си.

Какво може да правите утре? Според народната традиция на този ден човек трябва да покаже уважение към пазителя на дома си и да го умилостиви с подарък. Оставят му се лакомства - сладкиши и няколко монети като символ на привличане на изобилие, благоденствие и щастливи събития в дома.

Църковен празник на 26 май: Защо НЕ бива да спите до късно утре и какво задължително се яде?