Министерството на културата с реакция за рязането на бюджети

Напрежение и остри реакции заляха културния сектор през последните часове заради информация, разпространена в социалните мрежи, че театри, читалища, музеи и други културни институции ще бъдат принудени механично да намалят бюджетите си с 10 процента. Новината предизвика вълна от недоволство сред артисти и културни дейци, които предупредиха, че подобна мярка би нанесла тежък удар върху и без това хронично недофинансирания сектор.

От Министерството на културата обаче излязоха с официална позиция, според която подобни твърдения не отговарят на фактите. В съобщение, публикувано във Facebook, ведомството подчертава, че указанията на Министерството на финансите за намаляване на разходите за заплати и възнаграждения с 10% не се отнасят до дейностите, финансирани чрез делегирани бюджети. Сред тях попадат театрите, оперите, филхармониите, галериите, библиотеките, читалищата и училищата по изкуствата.

Според министерството планираната оптимизация касае единствено трайно незаети щатни бройки извън структурите с делегирани бюджети. Още: "Не идвам като вълшебник": Евтим Милошев с първи думи като министър

Темата предизвика и политически реакции. От "Демократична България" разпространиха позиция, в която определят евентуалното орязване като "счетоводна мярка "на калпак", която наказва един от най-недофинансираните сектори в държавата". От формацията подчертават, че културата в България и без това работи с крайно ограничен ресурс.

По информация на Actualno.com няколко читалища са заявили, че към момента не са получавали официални указания за намаляване на бюджетите си.

Председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев също се опита да успокои напрежението. Той съобщи, че е провел спешен разговор със заместник-министъра на финансите Росица Велкова, от която получил уверение, че планираните 10-процентни съкращения не засягат бюджетите на театрите, музеите и галериите. Още: Министерството на културата обясни дали ще финансира фестивала A to JazZ

"Не позволявайте на политическите и журналистическите спекулации да ви завладеят", призова Мутафчиев в публикация във Facebook.

В последващ коментар той уточни, че става дума за разходите за заплати и осигуровки по незаети щатни бройки в държавната администрация и други структури, а не за директно орязване на средствата за културните институции.

Мутафчиев допълни, че е настоял пред финансовото министерство за увеличение на бюджета за сценичните изкуства, а не за ограничения. Той подчерта, че Съюзът на артистите и професионалните гилдии ще следят внимателно подготовката на бюджетите за 2026 и 2027 година.