Божанов: Пробите за пестициди на "Капитан Андреево се манипулират

Сериозни пропуски в киберсигурността на лабораторията на ГКПП "Капитан Андреево" могат да позволят манипулиране на резултатите от пробите за пестициди и компрометиране на контрола върху вноса на храни. За това предупреди депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов в публикация във Facebook, позовавайки се на официален отговор от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

По думите му преди около десет дни е поискал информация какви мерки са предприети за подобряване на работата на лабораторията на границата. Отговорът от БАБХ е пристигнал малко преди освобождаването на д-р Мавровски, който впоследствие публично е коментирал част от проблемите в системата.

Божанов твърди, че извършена проверка на киберсигурността е установила сериозни слабости - достъпът до всички компютри в лабораторията бил възможен от всяка машина в мрежата чрез една и съща слаба парола. Освен това бил осигурен и отдалечен достъп без защитна стена, а използваният антивирусен софтуер бил с изтекъл лиценз.

Според депутата най-тревожен е свободният достъп до сървъра, на който се съхраняват резултатите от пробите. В комбинация с ръчно преписване на данни и пропуски в процедурите това създавало риск от подмяна на резултати.

"От тези проби, и от гарантирането на тяхната анонимизация - да не се знае коя проба от кой камион е, докато не излезе резултатът - зависи качеството и безопасността на храните не само в България, но и в цяла Европа", посочва Божанов.

Той допълва, че по случая вече са уведомени ГДБОП и ДАНС, но според него това не е достатъчно. Народният представител настоява за спешни мерки от страна на Министерството на земеделието и новото ръководство на БАБХ, които да гарантират сигурността на системите и невъзможността за манипулация на данните.

Божанов заявява още, че от "Демократична България" ще използват всички парламентарни механизми, за да следят дали институциите предприемат реални действия по случая.